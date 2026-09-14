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Resumen

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Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza el cambio como pilar de la cultura. (Foto: iStock)
Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza el cambio como pilar de la cultura. (Foto: iStock)
Por Ben Schneider

Mucho se habla sobre el cambio continuo y sostenido en el quehacer empresarial, pero lo cierto es que el temor al fracaso y todo lo que esto conlleva hace que muchos, en el fondo, tengan aversión a esa transformación. Fomentar una cultura que privilegie el enfrentar cambios no es cosa fácil.

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