Ante los enormes desafíos que enfrentan hoy las organizaciones y las personas que las conforman, se requiere de una cuota de humildad generosa, curiosidad y ganas de aprender. El entorno así lo exige. Un rol clave en este contexto es el del mentor, ya que su visión y experiencia pueden acelerar los ciclos de aprendizaje y potenciar las carreras de los que integran la firma.

La filosofía detrás de un mentor es “dar primero, sin esperar retribución alguna”. Es en esencia una labor voluntaria que construye legado y genera satisfacción personal.

Para que el mentor sea efectivo en su labor, es importante tome en cuenta el siguiente manifiesto, según recomienda Brad Feld en su libro Give First:

· Debe ser socrático, vale decir, adoptar una actitud filosófica basada en la humildad, el cuestionamiento constante y el diálogo.

· No esperar nada a cambio y obrar con la verdad por más dura que ésta sea. Importante ser auténtico, practicando lo que predica.

· Saber escuchar será fundamental para conectar y crear las condiciones de confianza que la relación exige.

· Es necesario marcar la diferencia entre una opinión y un hecho concreto. Los ejemplos ayudan mucho, pero los retos específicos a enfrentar son ineludibles.

· La confidencialidad es clave. Los temas a tratar y las confesiones de lado y lado, deben ser celosamente resguardadas.

· Es vital guiar a la persona, más se debe evitar a todo costo el controlarla. Los equipos de trabajo deben tomar sus propias decisiones.

· Hay que saber tender puentes con otros mentores que estén involucrados y trabajando en la misma organización.

· Transmitir optimismo y generar empatía. Solo así se creará el clima propicio para desplegar una labor productiva.

· Hay que saber cuestionar y exigir al aprendiz, mas se requiere ser especifico al aconsejar, y nunca destructivo al juzgar.

Las organizaciones deben privilegiar y promover programas de ‘mentoring’ con profesionalismo, para que sean efectivos. El manifiesto compartido aportará pautas valiosas para que los mentores ayuden a maximizar los ‘chances’ de éxito de las organizaciones en entornos desafiantes.