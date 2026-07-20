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Resumen

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Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza el manifiesto del mentor. (Foto: iStock)
Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza el manifiesto del mentor. (Foto: iStock)
/ Jikaboom
Por Ben Schneider

Ante los enormes desafíos que enfrentan hoy las organizaciones y las personas que las conforman, se requiere de una cuota de humildad generosa, curiosidad y ganas de aprender. El entorno así lo exige. Un rol clave en este contexto es el del mentor, ya que su visión y experiencia pueden acelerar los ciclos de aprendizaje y potenciar las carreras de los que integran la firma.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.