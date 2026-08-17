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Resumen

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Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza la curva de la curiosidad (Foto referencial: Freepik)
Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza la curva de la curiosidad (Foto referencial: Freepik)
Por Ben Schneider

La curiosidad es una de las herramientas mas potentes con la que cuenta el ser humano y sin embargo también es de las más subestimadas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.