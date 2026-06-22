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Resumen

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Libro (Foto: LinkedIn)
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Por Ben Schneider

En todo tipo de interacción entre humanos, es común encontrar personas con las cuales se nos hace difícil trabajar, ya sea porque no confiamos en ellas, porque tenemos puntos de vista antagónicos o porque simplemente, no nos gustan. Lo común es evitarlas o confrontarlas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.