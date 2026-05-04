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Resumen

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Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza la importancia de "discrepar". | Foto: Cortesía.
Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza la importancia de "discrepar". | Foto: Cortesía.
Por Ben Schneider

La toma de decisiones es la actividad más importante en toda organización. Detrás de toda acción, hay grupos de trabajo que abordan situaciones y retos complejos, y durante el proceso para definir el curso a tomar, es cuestión de cada día, el discrepar. Se discrepa casi en todo aspecto: Cuánto invertir, cuándo introducir un nuevo producto o servicio, cuántos colaboradores y de qué perfil asignar, si se adquiere o no una empresa afín, etc.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.