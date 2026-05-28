Desde su arribo al Perú, en 1961, el grupo Legrand ha acompañado a los hogares peruanos con innovaciones eléctricas novedosas, como los interruptores modulares, a los que se suman ahora innovaciones en domótica (casas inteligentes) y movilidad eléctrica.

Esto a través de sus dos marcas emblemáticas: Legrand, que impulsa proyectos de infraestructura eléctrica y digital para oficinas, industrias y hospitales, y Bticino, que lidera el segmento residencial.

Bastante conocida es, en efecto, la impronta de la firma francesa a través de esta última marca, la cual muchos peruanos conocen porque la utilizan “cada vez que encienden o apagan la luz o cuando manipulan una caja de protección de circuitos”, apunta Paul Alias, CEO de Legrand Sudamérica.

“Siempre vamos a tratar de aportar innovación a un sector, como el residencial, y a una actividad que parece normal, como prender la luz, pero aún hay mucho por hacer”, refiere el ejecutivo francés.

Y es que la multinacional busca ampliar su presencia en el sector comercial e industrial, brindando soluciones para “oficinas, teatros y fábricas que necesiten infraestructura eléctrica”.

El último desafío de Legrand, en se sentido, son los ‘data center’, segmento que representa un “vertical con muy alto crecimiento y que nos interesa”, puntualiza Alias.

Legrand pone el foco en los data center, segmento que representa una vertical fuerte para su crecimiento. (Foto: Difusión)

Se trata, explica, de un segmento que demanda una enorme exigencia técnica para garantizar su continuidad operacional y la máxima eficiencia debido a su enorme consumo de energía.

“El error no está permitido, pero somos un grupo internacional global con respaldo de todas las certificaciones de calidad, y tenemos experiencia en muchas regiones del mundo, incluyendo a Chile, donde acabamos de completar un proyecto con 120 tableros”, explica.

Los ‘data center’ forman parte del universo de proyectos industriales y comerciales donde la multinacional espera anotar un crecimiento anual de hasta 20%.

Esto, a diferencia del sector tradicional (hogares y edificios) donde le es más difícil crecer porque ya ostentan una posición muy alta. “Allí vamos a crecer a un dígito cada año”, apunta Alias.

Plan al 2030

Objetivo de Legrand en el corto y mediano plazo es “vender la calidad de la marca” para defender su posición de liderazgo en este último sector, y crecer a dos dígitos cada año en el rubro de proyectos.

Para ello, la firma se ha trazado un plan global al 2030, el cual apunta a duplicar sus ventas anuales, de 9 mil millones a 15 mil millones de euros.

El 'centro de experiencia' de Legrand permite experimentar cómo se integran sistemas completos: desde un interruptor inteligente hasta soluciones de distribución energética y continuidad operativa para infraestructuras críticas.

En ese sentido, la marca busca continuar con su política de adquisición de empresas, particularmente, en el segmento de los ‘data center’.

Actualmente el 65% a 70% de las ventas de la compañía en el Perú están ligadas a hogares, edificios, tiendas y escuelas; y el otro 30% a 35% al sector industrial.

Esta oferta está disponible, para su visualization, en su renovado centro de experiencia, ubicado en Av. Pardo 819, Miraflores, donde la firma francesa pone a disposición del público las nuevas tendencias en hogares inteligentes, infraestructura crítica y conectividad.