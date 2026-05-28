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Legrand Bticino cumple 65 años en el Perú liderando el segmento eléctrico residencial. (Foto: Bticino)
Legrand Bticino cumple 65 años en el Perú liderando el segmento eléctrico residencial. (Foto: Bticino)
Por Juan Saldarriaga

Desde su arribo al Perú, en 1961, el grupo Legrand ha acompañado a los hogares peruanos con innovaciones eléctricas novedosas, como los interruptores modulares, a los que se suman ahora innovaciones en domótica (casas inteligentes) y movilidad eléctrica.

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