En pleno avance de la digitalización y el auge de la inteligencia artificial, el Data Center aparece como pieza importante para soportar esta transformación. En Lurín se viene desarrollando un proyecto que sería casi tan grande como la Plaza Mayor de Lima.

El proyecto es desarrollado por Gtd Perú. Señala que se destina una inversión inicial de 13 millones de dólares, en una primera etapa que contempla 2 MW de potencia operativa.

Son cuatro fases, en las que se espera alcanzar los 20 MW, en una infraestructura que superará los 10.000 m² de superficie. Se trata de un área casi equivalente a la actual Plaza Mayor de Lima (según ProLima, hoy la plaza tiene un área de 11.205,43 m²).

Este proyecto es trabajado también con Schneider Electric, encargada de tecnologías de media y baja tensión, distribución eléctrica, sistemas UPS, racks y climatización de alta disponibilidad. Según la firma, esto permite reducir hasta en 30 % la necesidad de refrigeración, prolongar la vida útil de los equipos y disminuir significativamente la huella de carbono.

Aseguran que proyecto puede reducir hasta en 30% la necesidad de refrigeración. (Foto: Difusión)

Debido a esta apuesta tecnológica, el Data Center cuenta con certificación Tier III en diseño y construcción.

En cuanto a seguridad y monitoreo en tiempo real, se incorporó Data Center Expert, un software que permite generar informes y gráficos, recibir notificaciones instantáneas ante fallas y activar procesos de escalamiento, facilitando una toma de decisiones rápida y asegurando la alta disponibilidad.

Y es que un Data Center amerita supervisión constante. Y otro detalle es el uso de la energía.

Según nota de prensa, se ha incorporado Galaxy VXL, un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) trifásico diseñado para entornos críticos e incorpora una tecnología patentada que permite alcanzar una eficiencia energética de hasta el 99%, minimizando el consumo eléctrico y las emisiones de carbono.