Resumen

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En esta época el Data Center es una pieza fundamental para el uso de la inteligencia artificial. (Foto: Difusión)
En esta época el Data Center es una pieza fundamental para el uso de la inteligencia artificial. (Foto: Difusión)
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En pleno avance de la digitalización y el auge de la inteligencia artificial, el Data Center aparece como pieza importante para soportar esta transformación. En Lurín se viene desarrollando un proyecto que sería casi tan grande como la Plaza Mayor de Lima.

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