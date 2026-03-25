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El precio de la gasolina está volátil desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
El precio de la gasolina está volátil desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
Por Redacción EC

La reciente crisis petrolera provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría acelerar la expansión global de los vehículos eléctricos chinos, en un contexto de fuerte encarecimiento del combustible y creciente presión sobre el suministro energético mundial.

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