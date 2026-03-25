La reciente crisis petrolera provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría acelerar la expansión global de los vehículos eléctricos chinos, en un contexto de fuerte encarecimiento del combustible y creciente presión sobre el suministro energético mundial.

El conflicto en Medio Oriente ha interrumpido el flujo de combustibles fósiles esenciales desde la región, lo que llevó el precio del petróleo a unos 119 dólares por barril la semana pasada, generando temores de inflación y posible recesión global.

Este escenario llega en un momento favorable para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, que enfrentaban una intensa competencia de precios y una desaceleración del mercado interno. Con la gasolina encareciéndose y los autos eléctricos abaratándose, analistas prevén que las marcas chinas buscarán expandirse con mayor fuerza en mercados internacionales.

Especialmente en Asia, donde muchos países dependen del petróleo importado de Medio Oriente, el aumento de los precios del combustible podría acelerar la adopción de vehículos eléctricos como alternativa energética.

Según el centro de estudios Ember, la expansión de los autos eléctricos ya redujo el consumo mundial de petróleo en unos 1,7 millones de barriles diarios el año pasado, lo que equivale aproximadamente al 70 % de las exportaciones de Irán en 2025.

En China, donde cerca del 50 % de los autos nuevos vendidos ya son eléctricos, esta transición energética también ha contribuido a reducir el consumo de petróleo del país en casi un 10 % durante el último año.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos internos. Un estudio de la consultora AlixPartners estima que solo unas 15 de las 129 marcas chinas de vehículos eléctricos existentes en 2024 seguirán siendo financieramente viables hacia 2030, en un mercado cada vez más saturado.

En este contexto, la actual crisis energética podría convertirse en una oportunidad clave para que los fabricantes chinos aceleren su expansión internacional, aprovechando su ventaja en precios, tecnología de baterías y capacidad de producción a gran escala.