Fábrica de BYD en Brasil. (Foto: BYD)
Fábrica de BYD en Brasil. (Foto: BYD)
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Durante gran parte del siglo XX y las primeras décadas del XXI, Alemania fue considerada la capital mundial del automóvil. Marcas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Audi construyeron una reputación basada en la ingeniería de precisión, el desarrollo tecnológico y la fabricación de vehículos que marcaron estándares en distintos mercados. Sin embargo, la acelerada transición hacia la movilidad eléctrica está modificando el equilibrio de poder en la industria y tiene a China como principal protagonista.

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