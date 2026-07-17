El lanzamiento se realizó tras una ruta off-road en Sarapampa, rodeado de usuarios que ya conocen las capacidades todoterreno de los modelos Mitsubishi. Según la compañía, este escenario permitió demostrar que el nuevo L200 mantiene la robustez, confiabilidad y desempeño que ha caracterizado al modelo durante más de dos décadas en el país. Ahora complementados con una experiencia de conducción más confortable gracias a la transmisión automática.

El nuevo L200 GLX AT está dirigido hacia una diversidad de usuarios que utilizan el pick-up tanto como herramienta de trabajo como para su movilidad diaria. Entre ellos figuran clientes particulares, pequeñas empresas y sectores productivos como minería, agroindustria, telecomunicaciones y entidades públicas.

De acuerdo con la marca, la incorporación de una transmisión automática responde a una evolución en las necesidades del mercado. La nueva configuración busca reducir la fatiga al volante en recorridos urbanos y viajes largos, sin comprometer las capacidades operativas y de carga que distinguen al modelo.

No se trata de implementar más versiones automáticas para progresivamente reducir las mecánicas, tal como hemos visto en otras marcas, sino es simplemente una ampliación en el portafolio.

Nueva transmisión automática para el L200: llega con seis marchas más reversa. (Foto: Fernando Roca)

Un paso estratégico para crecer

La llegada del L200 automático marca el ingreso de Mitsubishi a un segmento en el que anteriormente tenía una participación limitada, pero que actualmente muestra un importante potencial de crecimiento.

La apuesta encuentra sustento en el comportamiento del mercado local. Según datos compartidos por la marca, el segmento de pick-ups automáticas en el Perú registró un crecimiento cercano al 48% entre enero y mayo de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

“La incorporación de esta versión automática nos permite ampliar el alcance de la L200 hacia nuevos perfiles de clientes, manteniendo intactos los atributos de confiabilidad, durabilidad y desempeño que la han convertido en un referente del segmento”, señaló Ider Cifuentes, gerente de marca de Mitsubishi Motors Perú.

EL L200 GLX AT tiene una carga útil de 1.100 kg. (Foto: Fernando Roca)

Un modelo clave para la marca

El L200 continúa siendo uno de los pilares del negocio de Mitsubishi en el Perú. Actualmente, representa alrededor del 45% de las ventas totales de la compañía, consolidándose como uno de los vehículos más importantes dentro de su portafolio, sostuvo Mauricio Cabrera, jefe de producto de Mitsubishi Motors Perú.

Mientras las versiones con transmisión mecánica seguirán orientadas a los usuarios que priorizan una experiencia de manejo más tradicional y enfocada en el trabajo pesado, la nueva GLX AT se suma como una alternativa enfocada en la comodidad y versatilidad, sin perder las capacidades todoterreno que distinguen al pick-up.

Como parte de la introducción del nuevo L200 GLX AT al mercado peruano, Mitsubishi informó que durante julio continuará vigente una campaña asociada al modelo. La iniciativa contempla la entrega de un kamado Diamante de 18 pulgadas a los clientes que adquieran el modelo durante un período determinado.

Con esta incorporación, la marca busca reforzar el posicionamiento del L200 durante el segundo semestre de 2026 y continuar expandiendo su presencia en uno de los segmentos más dinámicos del mercado automotor peruano.

Cabrera destacó que, al tratarse de uno de los modelos más importantes de la marca, el nuevo L200 GLX AT incorpora asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) desde esta versión, un atributo que le permite diferenciarse frente a varios competidores de su segmento que aún no ofrecen este tipo de tecnologías. En ese sentido, señaló que la llegada de esta variante representa un punto de inflexión en la evolución del L200 y en la estrategia de crecimiento del modelo dentro del mercado peruano.

La distancia entre ejes del L200 es 3.130 mm, mientras que el despeje al suelo llega a 228 mm. (Foto: Fernando Roca)

Sobre el L200

El Mitsubishi L200 destaca por estrenar una plataforma completamente renovada y un diseño más robusto, alineado con la filosofía Dynamic Shield de la marca. Sus líneas rectas, pasos de rueda marcados y una parrilla frontal de mayor presencia le otorgan una imagen más imponente. Además, creció en dimensiones respecto a la generación anterior, alcanzando los 5.320 mm de largo y una distancia entre ejes de 3.130 mm, lo que se traduce en una cabina más espaciosa y una mayor capacidad de carga.

Bajo el capó, el pick-up incorpora una nueva generación de motores turbodiésel de 2,4 litros. En las versiones más equipadas desarrolla hasta 181 hp y 430 Nm de torque, ofreciendo una mejor respuesta tanto en carretera como fuera de ella. Este propulsor puede asociarse a una transmisión mecánica o automática de seis velocidades y mantiene la reconocida confiabilidad que ha caracterizado al L200 a lo largo de los años.

Las capacidades todoterreno continúan siendo uno de sus principales argumentos. El L200 incorpora el sistema de tracción Super Select 4WD-II, que permite elegir entre distintos modos de funcionamiento según el terreno. A ello se suman siete modos de conducción, Normal, Eco, Grava, Nieve, Lodo, Arena y Roca, además del bloqueo de diferencial posterior, elementos que optimizan la tracción y el control en superficies de baja adherencia.

Llega con aros de aleación de 16" y neumáticos 265/70R16. (Foto: Fernando Roca)

En el interior, la renovación es evidente. La cabina adopta un diseño más moderno y tecnológico, con una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para smartphones, botón de encendido y materiales de mejor calidad. Asimismo, el aumento de la distancia entre ejes permitió mejorar el espacio para los ocupantes, reforzando el equilibrio entre confort, tecnología y funcionalidad que busca ofrecer esta nueva generación del pick-up japonés.