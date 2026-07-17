Por Fernando Roca Canales

Mitsubishi Motors eligió la segunda edición de La Legión, la comunidad más grande de propietarios de vehículos Mitsubishi en el Perú, para presentar oficialmente el nuevo L200 GLX AT, una variante con transmisión automática que busca ampliar el alcance de la reconocida pick-up hacia nuevos perfiles de clientes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.