El Mitsubishi L200 es un pick-up que está vigente desde 1978, cuando se presentó la primera generación. Este vehículo, que en otros mercados es conocido como Triton, goza de gran popularidad a nivel mundial y el Perú no es la excepción. Recientemente se renovó y presentó la sexta generación en el Perú, por ello lo probamos para conocer un poco más de sus capacidades bajo su nueva configuración de motor.

Nosotros manejamos la versión denominada 4x4 2.4 TD HP GLS AT, la cual es la más equipada y en el mercado peruano se puede adquirir desde US$51.990. En cuanto a esta cifra, comparte un precio muy cercano con sus rivales más directos como el Toyota Hilux (US$53.100) y Nissan Frontier (US$50.360) en sus versiones tope de gama.

Prestaciones

El New L200 llega con un motor diésel de cuatro cilindros y 16 válvulas con una distribución DOHC, es decir, utiliza dos árboles de levas que accionan las válvulas de escape y admisión del motor. Tiene una cilindrada de 2,5 litros con un turboalimentador que genera 181 hp a 3.500 rpm y 440 nm de torque entre 2.250 y 2.500 rpm.

Para trasladarse por la ciudad, conducir un pick-up puede tener sus ventajas y desventajas. Su gran tamaño impone respeto, pero a la vez es más difícil conducirlo. Al mismo tiempo, es versátil porque también tiene la capacidad para transportar cinco pasajeros, pero con la ventaja que puedes llevar más de 1TN de carga en la tolva. Específicamente, esta versión tiene una capacidad de carga de 1.030 kg, aunque la versión de entrada puede llevar hasta 1.105 kg.

El motor 2.4 litros turbo que genera 181 hp y 430 nm.

Aunque, el comportamiento de un pick-up es menos ágil que los vehículos con otro tipo de carrocerías. Con una relación peso-potencia de 10,88 kg/ hp, el L200 tiene una aceleración que en la teoría debería ser promedio, pero se percibe bastante ágil. De hecho, el turbolag se percibe muy poco y solo basta apretar un poco el acelerador para encontrar el torque del vehículo.

Esta versión equipa una transmisión automática de seis velocidades, la cual es muy cómoda para conducir en el intenso tráfico de las grandes urbes como Lima. No obstante, la comodidad tiene un costo: con a combinación de una caja automática con las 2 TN de este vehículo, resulta que el consumo medio sea 31 km/g. Aunque se trata de un consumo que está dentro del promedio, no es muy económico.

En el eje delantero se utiliza una suspensión independiente en donde resalta el trapecio con los resortes.

En el eje trasero también hay amortiguadores, pero en lugar de resortes tiene muelles para soportar mayor carga.

Respecto a la suspensión, el eje delantero es independiente y lleva un trapecio con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora, mientras que en el eje trasero utiliza unos muelles laminados semielípticos con amortiguadores. Si bien la suspensión trasera es de eje rígido, la verdad es que al pasar los rompemuelles o baches el “golpeteo” es bastante reducido, lo cual es resaltante por desarrollar un pick-up de carga con una suspensión suave.

Sobre el sistema de frenado, cuenta con discos ventilados en las ruedas delanteras y tambores, para las traseras. En este punto sí consideramos que debería cambiar tambores por discos para las ruedas traseras y, de ese modo, mejorar la relación calidad-precio. En cuanto a la experiencia en uso, en la primera etapa de frenado se percibe un tanto blando o esponjoso, pero no es que sea un fallo, ya que rápidamente nos acostumbramos a la sensibilidad del pedal de freno.

Fernando Roca. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En cuanto a la tracción, se trata de un pick-up que distribuye su potencia a las cuatro ruedas. Cuenta con un selector de tracción que Mitsubishi llama Super Select 4WD-II y con bloqueo de diferencial trasero, para distribuir mayor fuerza a un eje cuando uno de ellos necesite más fuerza que el otro. Precisamente, esto lo pudimos comprobar para subir algunas pendientes complicadas y discontinuas. Además, se agregan siete modos de conducción: Normal, Eco, Grava, Nieve, Lodo, Arena y Roca.

Diseño exterior

Estamos ante un pick-up mediano: tiene 5.320 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.795 mm de alto. Además, tiene una distancia entre ejes de 3.130 mm y un peso neto de 1.970 kg. La distancia libre al sueño es 228 mm, el tanque de combustible es de 75 litros o 19,8 galones y el radio de giro es de 6,2 metros.

A diferencia de la generación anterior, lleva una parrilla en color negro que la hace ver más agresiva y estilizada.

Al igual que el modelo de la generación anterior, se mantienen sus cotas todoterreno. El ángulo de entrada se mantiene en 30,4°, el ventral en 23,4° y de salida en 22,8°.

Sobre la tolva, tiene un largo de 1.555 mm de largo, 1.545 mm de ancho y 525 mm de alto. Puede llevar hasta 1.030 kg de carga.

En la zona trasera se observan los enormes faros traseros, así como los respectivos logos. Un detalle para agregar es que el portón trasero no cuenta con ningún tipo de amortiguación.

El suelo de la tolva esta compuesta por un plástico resistente, ideal para el trabajo o cargar objetos pesados.

En la parte frontal, el L200 luce una enorme parrilla negra en forma rectangular en donde se resalta el logo de Mitsubishi en la parte central. De igual forma, se resaltan sus faros LED de forma cuadrangular y las luces neblineras. Más abajo, el parachoques luce tres entradas de aire funcionales, mientras que también se dejan ver los ganchos de remolque.

En esta foto tomada en la noche se puede apreciar mejor el sistema de faros LED delanteros.

Este diseño es más robusto e incluso tiene un par de centímetros más de ancho que la generación anterior. Por los laterales no tiene unas líneas notorias, solo líneas suaves en la parte inferior de la carrocería. Eso sí, a primera vista resaltan sus llantas estilo off-road y sus aros de aleación de 18″. Las medidas del neumático son 265/60R18 y son de la marca Maxxis. Son de perfil alto y son AT, eso significa que están preparadas para afrontar cualquier tipo de terreno.

Los neumáticos son All Terrain (AT) de la marca Maxxis y de la serie 790.

Retornando, en el lateral destaca su enorme estribo, así como sus espejos y manijas de puerta cromadas. En la parte posterior, no hay mucho que resaltar, a excepción de los enormes faros y parachoques, así como los logotipos que hacen referencia a la marca y el modelo.

Diseño interior

En la parte interior del Mitsubishi L200 no se perciben materiales premium como en la Outlander. Más bien se tratan de plásticos rígidos y en algunas zonas encontramos que están forrados en cuero automotriz, lo cual permite que se sienta más suave. De todas formas, consideramos que se ve más elegante que otras opciones, ya que se integran elementos agradables como el piano black y plásticos que simulan la fibra de carbono en la consola y puertas.

Un aspecto característico del interior es que sigue con el diseño "Horizontal Axis".

El tapizado para los asientos es en cuero automotriz, mientras que el asiento del piloto cuenta con ajuste eléctrico.

La nueva versión ofrece mayor espacio para las piernas en la segunda fila de asientos.

Si bien estos materiales son un poco más fáciles de rayarse, también hay que tener en cuenta la versión. En cambio, si es que fuera la versión de entrada y el vehículo estuviera destinado para el trabajo duro como en la mina, conviene adquirir una versión con mayor proporción de materiales rígidos. Aun así, la versión de entrada está bastante bien equipada cuando se compara con sus rivales.

Por ello, es mucho más preciso considerar que esta versión está dirigida hacia un público que busca aventurarse y que tiene el presupuesto alrededor de los US$50,000. Se trata de precios de vehículos premium y, por lo tanto, la calidad de los interiores también tiene que ser percibida como tal.

Manejo

Tiene una dirección hidráulica, lo que significa que hay que empujar con un poco más de fuerza para girar a bajas velocidades. Si estás acostumbrado a conducir con dirección eléctricamente asistida (más suave), es posible que te tome unos minutos acostumbrarte, pero después fluirás y conectarás con el pick-up. Una ventaja de este tipo de dirección es que a altas velocidades es mucho más seguro, puesto que el volante no perderá su rumbo en baches regulares u otros.

Para adelantar otros vehículos se debe hacer con cierto cuidado, porque no va a acelerar como un deportivo. Eso no significa que no tenga una conducción dinámica, de hecho la hemos sentido bastante ágil en comparación con sus rivales.

En promedio consumió 12,1 litros cada 100 km o 31 km/g, mientras que la autonomía alcanza casi los 700 km.

En las curvas se siente muy bien aplomado, los probamos hasta 120 km/h en curvas abiertas se comportó excelente. En las cerradas, a veces se sentía que una de las llantas quería ‘volar’, pero inmediatamente se recuperaba y aplomaba. Eso es muy bueno, a pesar de que es un vehículo con un centro de gravedad alto.

Seguridad y tecnología

En seguridad va muy bien. El New L200 tiene siete airbags (frontales, laterales y de cortina y de rodilla), cinturones de seguridad de tres puntos para los cinco ocupantes, inmovilizador de motor, control de velocidad crucero, asistente de ascenso (HSA) y descenso (HDC) en pendientes, control activo de estabilidad y tracción (ASTC) y carrocería de deformación programada.

Asimismo, también cuenta con asistentes de seguridad como sistema de prevención de impactos frontales (FCM) con detección de peatones, asistencia de frenado de emergencia (BA), asistente de cambio de carril (LCA), sistema de alerta de punto ciego (BSW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) y sistema automático de activación de luces altas de carretera (AHB). Un punto a tomar en cuenta es que no lleva cámara 360°, por lo que podría considerarse un aspecto de mejora.

Su pantalla de infoentretenimiento es semiflotante de 8" con Apple CarPlay y Android Auto. Es táctil, pero también mantiene botones físicos para su control.

Estos sistemas son bastante necesarios cuando para hacer viajes de varias horas, puesto de que en caso de cansancio, el vehículo te alerta cualquier irregularidad en la conducción.

Por último, el equipamiento tecnológico resalta por su panel de indicadores multi-información de 7″ (tipo LCD), la pantalla táctil semi flotante de 8″ con Android Auto y Apple Car Play, el cargador inalámbrico, los puertos USB, el sistema de encendido Smart Key, los mandos al volante y el ajuste eléctrico para el asiento del piloto.