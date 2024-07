Sobre la ruta, las Torres de Vichaycocha son una atracción turística ubicada a cuatro horas de Lima en la sierra de Huaral. Para llegar se debe conducir hasta la ciudad de Huaral y luego tomar la carretera PE-20C que no dirigirá hasta el Centro Poblado Vichaycocha. Después, continuamos cinco minutos más por la misma carretera hasta el primer el desvío del lado izquierdo, al cual ingresamos y conduciremos por 20 minutos hasta finalmente llegar.

Sobre el estado de la ruta, hay que considerar que el 80% de la ruta es carretera asfaltada (hasta Acos) y lo restante es trocha ligera, pero apta para vehículos 4x4 y 4x2 que tengan un despeje al suelo considerable.

Ya entrando a la prueba, hay que mencionar que probamos la versión Hilux 4x4 D/C 1GD SRV AT; es decir, la que ofrece la motorización más potente y equipamiento más completo. A diferencia de la gama estándar y SR, la SRV no solo está enfocada hacia el uso para trabajo, sino también para el uso recreativo o familiar.

El Totoya Hilux SRV en el Mirador de las Torres de Vichaycocha. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Diseño y equipamiento exterior

A primera impresión, el Hilux SRV luce más elegante que otras versiones y esto se debe al uso de elementos cromados en la parrilla delantera, parachoques trasero, espejos laterales, manijas de las puertas y en el portón de tolva. De igual forma, esta versión se embellece con sus aros de aleación de 18″ con diseño deportivo.

La silueta de su carrocería es 100% japonesa y mantiene sus formas semi-redondeadas en su carrocería. Es decir, su silueta claramente se distingue de los pick-up estadounidenses que tienen formas más cuadradas.

En el equipamiento exterior es competitivo, ya que en esta versión tope de gama se incluyen estribos laterales, faros delanteros y posteriores LED, faros neblineros LED, sensores de proximidad delanteros y posteriores, overfenders integrados, un portón con asistente de apertura y cierre, así como una cámara trasera. No obstante, este podría ser aún mejor si incluyéramos rieles en el techo, unas barras antivuelco y una cámara 360°. Estos se menciona porque hay rivales en este segmento que ya lo incluyen en su versión full.

Y ya que mencionamos segmento, hay que por sus dimensiones el Hilux pertenece al segmento de pick-up medianas. Concretamente, mide 5.325 mm de largo, 1.855 mm de ancho y 1.815 mm de alto. Además, tiene una distancia entre ejes de 3.085 mm y una distancia libre al suelo de 286 mm. En cuanto a sus dimensiones generales, no hay mucha novedad, ya que es casi un estándar en el segmento, pero su despeje al suelo sí nos llama la atención.

El Hilux cuenta con un frontal en donde destaca su parrilla trapezoidal con marco cromado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Haciendo una comparación con sus rivales, identificamos que la gran mayoría ubica esta medida en el rango de entre 210 mm y 230 mm, exceptuando el Nissan Frontier que llega a 255 mm. Sin embargo, el Hilux supera ampliamente a todos con 286 mm. Este dato es importante, especialmente cuando se conduce por carreteras irregulares como es el tramo de trocha hacia Vichaycocha.

Si por algún motivo no nos llegamos a dar cuenta que vamos a pasar por un hoyo o surco producido por las lluvias y la distancia libre al suelo es baja, no solo podemos dañar el parachoques, sino también la carrocería baja. De igual forma, cuando pasamos por zonas rocosas de mediano tamaño, este despeje alto evitará que golpeemos el chasis. De igual forma, en estas situaciones también importan los ángulos todoterreno y la distancia de la trocha delantera y trasera.

Por otro lado, el peso neto del vehículo y las capacidades de carga hacen una distinción frente a sus otras versiones estándar y SR. Este Hilux SRV AT tiene un peso neto de 2.123 kg y una capacidad de carga de 787 kg, mientras que un Hilux estándar puede cargar hasta 1.085 kg. ¿Por qué? El equipamiento extra tiene un costo en las capacidades.

Pasando al espacio de carga; es decir, la tolva, mide 1.555 mm de largo, 1.540 mm de ancho y 480 mm de alto. Con estas dimensiones se mantiene dentro del estándar general, aunque la percepción visual es la de un espacio bastante amplio. Esto se debe a que los buches o jorobas en los laterales en la tolva que se forman por los pasos de rueda sobresalen muy poco, lo cual genera mayor espacio.

Diseño y equipamiento interior

Siendo Hilux SRV la versión más equipada, en el interior vamos a encontrar una apertura de puertas remota (Smartkey), asientos revestidos en tela con ajuste manual, un volante revestido en cuero con mandos, aire acondicionado, cargador inalámbrico, encendido por botón, un selector de modos de manejo (Eco y Power), una pantalla multi-información TFT de 4,2″, un sistema de infoentretenimiento de 9″ y un sistema de control de velocidad crucero adaptativo (ACC).

En cuanto a los materiales en el tablero y consola, la gran mayoría de estos son de plástico rígido, aunque se añaden inserciones de materiales tipo piano black y algunos ensambles plateados que le aportan elegancia al interior. Se debe señalar que estos plásticos en mención ser perciben de tacto duros y de muy buena calidad. De hecho, una de las características por las que se le reconoce a Toyota es porque sus materiales tienen muy buena vejez.

Por otro lado, consideramos que en esta versión se le podría sumar un revestimiento de cuero para los asientos, ajustes eléctricos y salidas de aire para los asientos traseros, tal como hay en algunas SRV AT en otros países de Latinoamérica.

Desempeño dinámico

El Hilux SRV equipa la última generación del conocido motor 1GD de 2,8 litros turbo diésel, el cual desarrolla 201,2 hp a 3.400 rpm y casi 500 nm entre 1.600 y 2.800 rpm, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. Para obtener estas prestaciones, Toyota incrementó el tamaño del turboalimentador y reconfiguró la centralita.

Esta versión tiene un desempeño destacable y esto se debe a que al mantener un ralentí superior a 1.000 rpm y un torque desde las 1.600 rpm, turbolag es casi imperceptible. En cuanto se presiona el acelerador, el vehículo “despega” y brinda esa sensación de que no te vas a quedar a medias en un adelantamiento. Cuando está en modo Eco, realiza los cambios a 2.000 rpm, y en modo Power, a 3.000 rpm. Esto significa que, en el último modo, nos permite ganar velocidad mucho más rápido, aunque lo anterior se verá reflejado en el consumo de combustible.

En nuestra experiencia hacia Vichaycocha, obtuvimos un consumo mixto de 10,8 litros/100 km o 35 km/galón en el ida y vuelta hacia Lima. Para lograr esta cifra, en carretera asfaltada hemos conducido mayoritariamente en modo eco y solo cambiamos al modo Power cuando teníamos alguna situación complicada de rebase. Asimismo, en el 20% restante de trocha, activamos la tracción 4H para no perder tracción en las zonas encalaminadas. Adicionalmente, este consumo también es reflejo del uso del aire acondicionado encendido a un nivel mínimo.

Por otra parte, el vehículo se mantuvo estable en la ruta hacia nuestro destino. Tal como se ha comentado en otras pruebas de manejo de vehículos pick-up, es normal que en cuando entramos a una curva la aceleración lateral se perciba más en este tipo de carrocerías porque tienen un centro de gravedad más alto; no obstante, es un vehículo estable dentro de su segmento. En nuestro caso tomamos las curvas entre 60 y 80 km/h en la carretera y entre 40 y 60 km/h en la trocha.

El Toyota Hilux SRV cuenta con unos overfenders delanteros y posteriores integrados que le brindan una apariencia robusta. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Con relación a la comodidad en marcha, no es una novedad que los pick-up que tienen muelles semi-elípticos en la suspensión trasera sean “trotones” y el Toyota Hilux no es la excepción. En carretera no se percibe mucho, pero en la trocha puede ser incómodo porque la tolva se levanta demasiado al cruzar un bache. Por ello es que algunos conductores le agregan peso en la tolva con la intención de reducir esta sensación.

Esto que hemos descrito es la experiencia común con los muelles, que no son del todo negativos y esto es porque no es que la gama SRV se desligue del trabajo. Esta versión sigue estando preparada para el trabajo duro y de carga y, en ese sentido, los muelles son la opción más resistente para cargar pesos superiores a una tonelada.

Capacidades off-road

Una característica importante es que esta versión cuenta con una tracción 4x4 con caja reductora; es decir, se incluye la tracción 4 High y 4 Low, además cuenta con bloqueo de diferencial trasero. Para llegar a Vichaycocha, solo conectamos la tracción 4H, ya que no es una ruta muy exigente para un 4x4. Este sistema de tracción mecánico sumado al control de tracción activa (A-TRC) evitaron que las ruedas patinen.

De igual modo, sus capacidades off-road también se ven reforzadas con su ángulo de aproximación de 29°, ángulo de salida de 26° y neumáticos All Terrain (AT) con medida 265/60 R18.

Seguridad y datos finales

El Hilux SRV ofrece siete airbags, frenos ABS + EBD, asistencia de frenado (BA), asistencia de control de ascenso, control de estabilidad vehicular, control de tracción, control de bamboleo de remolque, sistema de pre-colisión y un sistema de alerta de cambio de carril.

Para finalizar, es importante comentar que el Hilux que llega al Perú se fabrica en la planta de Zárate (Argentina) y que su precio en el mercado peruano es