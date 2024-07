El vehículo rompe varios mitos sobre los vehículos eléctricos en cuanto a autonomía, diseño y cónfort y busca ser la puerta de entrada para muchos consumidores a hacer la transición de combustión a una nueva tecnología. Para saber más del automóvil, sus capacidades y los planes de Volvo en la región, conversamos con Andrea Burgos, Directora General de Importadores para América Latina de la firma.

Volvo presentó su SUV compacta EX30 para América Latina. (Foto: Difusión)

- ¿Qué representa el lanzamiento del EX30?

El EX30 es un auto que nos transforma como marca y como región porque nos permite llegar a más clientes y abre un nuevo segmento de participación de mercado para nosotros. Probablemente para muchos, el EX30 será su primer vehículo eléctrico.

Andrea Burgos, de Volvo Latam, habla del Ex30 y los planes de electrificación de la marca. (Fuente: Ruedas y Tuercas)

- Hay varios mitos en torno a los vehículos eléctricos, uno de ellos es sobre el rendimiento del auto.

Muchas veces le damos una importancia grande al tema de cuánto rango tiene mi vehículo, y eso es entendible en esta etapa de transición hacia la electromovilidad, pero creemos que con el paso del tiempo el uso y la costumbre, el rango pasará a un segundo plano. Ocurre con los vehículos de gasolina: difícilmente sabemos cuántos kilómetros por litro tenemos en nuestro tanque de gasolina porque esa tecnología ya se adaptó a nuestras vidas. Creo que en el caso el vehículo eléctrico es exactamente igual, es un proceso de adaptación y educación. Es una tecnología en desarrollo pero vamos a ver, de manera muy acelerada, cómo va mejorando en el tiempo. Hoy hablamos de eléctricos de 400 kilómetros de autonomía, pero estoy segura de que eso también es algo que irá mejorando.

Con el EX30, Volvo espera acercar a más personas la tecnología de los vehículos eléctricos. (Foto: Difusión) / Volvo

- Un factor por el que muchas personas, especialmente en el mercado peruano, no compran autos eléctricos todavía es por su precio elevado, pero este vehículo sale con una propuesta competitiva de US$39,990 dólares para el mercado peruano.

En la medida que el tiempo ha ido pasando creo que hemos roto dos mitos grandes. El primero de ellos es que mucha gente pensaba que un auto eléctrico no era bonito. Tal vez los primeros autos eléctricos no ofrecían tantas opciones y no eran afines al gusto del consumidor. Hoy ya tenemos una variedad de eléctricos y tú como comprador puedes elegir a tu gusto. Y con la masificación también hemos ido viendo caer el otro mito: el del precio, porque la tecnología ha llegado cada vez a ser más accesible. Hoy tenemos vehículos eléctricos, no solo en el segmento premium, sino también en el segmento base. Entonces yo creo que cada vez más el consumidor que realmente lo quiera, podrá manejar un auto eléctrico.





"En Volvo tenemos dos metas globales: tener 50% de ventas de autos eléctricos en 2025 y un 100% en 2030".

- Otro punto destacado del EX30 es su diseño inteligente, aprovecha muy bien los espacios.

En verdad, es un punto muy destacable. Yo te diría que en la marca Volvo cada elemento de diseño tiene un propósito y esa es la parte más interesante de cómo diseñamos las cosas. Tú vas a encontrar que dentro del auto hay mucho diseño escandinavo y cuando mencionamos esto sí, nos referimos a un diseño minimalista, pero también hablamos de un factor de utilidad, al punto en el que si tú necesitas un compartimiento, lo vas a encontrar y tendrá un propósito, porque habrá sido pensado con una lógica de facilitar la vida de las personas. El EX30 refleja eso en su interior. Es un vehículo muy cómodo que busca ayudarte en tu día a día, vas a encontrar dónde poner tus lentes de sol, tu celular o lo que necesites de manera cómoda y práctica para tus diferentes movimientos.

- La marca está abrazando su compromiso con la sostenibilidad, creo que también es algo que valora mucho el consumidor, pero de repente cuando las personas oyen sobre materiales como el PET o el corcho, que son parte del diseño de este vehículo, no lo relacionan con materiales de calidad o materiales de lujo que se esperan de un vehículo premium como este. ¿Qué dirías al respecto?

Me encanta porque es un reto para Volvo el demostrar cómo la sustentabilidad es premium. Creo que es algo en lo que estamos trabajando. La oportunidad de subirse a una EX30, de tocar los materiales, vivir la experiencia dentro del vehículo, nos permite relacionar la sustentabilidad, el uso de materiales reciclados, con acabados de primera.

El EX30 es el vehículo con la menor huella de carbono dentro del portafolio de Volvo, para lograrlo no solo se ha desarrollado tecnología para que crear materiales premium en base a productos reciclados, sino también se ha utilizado residuos de árboles de bosques sustentables y se ha prestado cuidado a un proceso de producción menos contaminante. / Volvo

- ¿Cuándo estiman una transición a vehículos 100% eléctricos en América Latina?

En Volvo tenemos dos metas globales: tener 50% de ventas de autos eléctricos en 2025 y un 100% en 2030. América Latina no solo va a cumplir esas estrategias, sino que estamos buscando transformarnos incluso antes, lo cual es increíble porque normalmente vemos una meta global y normalmente en América Latina no encontramos un camino, creo que en este caso sí, yo te diría que ese 50% va suceder antes y también parte de este 50% es la importancia de la EX30 para nuestros países. ¿Cuándo vamos a ser 100% eléctricos? Creo que vamos a tener híbridos enchufables disponibles hasta el 2030, pero nuestro plan es transformarnos antes de ese año, creo que será antes para América Latina. Un poco difícil decir que será así para todos los países, porque hay países como Costa Rica donde no necesitamos ir a poner un cargador porque es un gobierno tan enfocado que ya está listo. Otro caso increíble es Uruguay, donde todo, desde la geografía, el tamaño y la cultura del país, ya está (preparada para la electrificación). Tenemos otros países donde tenemos que transformar, probablemente Perú es uno de esos países.





"Vamos a ver más cambios en la industria en los siguientes tres años que en los últimos diez".

-¿Y han pensado en algún tipo de estímulo para aquellos usuarios que todavía tienen vehículos a combustión para que hagan la transición al eléctrico?

Tratamos de manejar nuestra oferta comercial para que siempre los clientes de cada país tengan algo atractivo. Nosotros queremos transformarlos a esas tecnologías híbridas y eléctricas y eso siempre demanda algo de oferta, pero más allá de un incentivo para la transformación creo que nuestro enfoque está en la educación. Hemos encontrado que un cliente que se sube a un híbrido enchufable, difícilmente quiere volver a un vehículo de gasolina y, de igual manera, cuando se suben a un vehículo eléctrico, es dificilísimo regresarlos a un vehículo a combustión. Ya no quieren. Se suben a un híbrido enchufable o incluso a un auto de gasolina y sienten que están en el auto de su abuelito. Siempre van a haber incentivos por nuestro lado, pero más allá de eso nuestro estrategia está basada en la educación.

- ¿Cómo va el mercado peruano en el camino a la electrificación?

El Perú es un país donde tenemos un potencial enorme, un mercado a puertas de ver esta transformación. Siempre hay resistencia y el reto está presente, pero creo que la oportunidad que tiene Volvo al tener una estrategia generalizada en América Latina, donde hemos ido transformando cada uno de nuestros mercados, nos permite ver que en los diferentes escenarios hay posibilidades de éxito. Tenemos mercados hiper desarrollados en términos de electrificación, como los casos de Uruguay y Costa Rica que mencionaba, pero también tenemos mercados más retadores y en esos mercados hemos encontrado la manera de transformar y de poner a la marca Volvo como un agente de transformación. Perú para nosotros es un universo de posibilidades. Estamos muy contentos de que el auto llega al Perú y creemos que realmente en ese escenario Volvo va a ser el protagonista de esa transformación en el país.

- ¿Cómo ha ido la preventa?

Nosotros dividimos la preventa en América Latina. En total, en todos los importadores de América Latina, tuvimos una preventa de alrededor de 1,000 unidades. Estamos muy contentos con este resultado. En el caso específico de Perú, acabamos de tener el evento principal de lanzamiento con el que queremos dar a conocer al público peruano la llegada de un volumen importante de vehículos y la disponibilidad para cada uno de nuestros clientes en Perú.

- Por otro lado, tienes ya varios años en la industria automotriz, pero comenzaste en el lado técnico.

Tengo ya 16 años en la industria y empecé como técnico de servicio, frenos y aceite. Después me metí un poco a la electrónica y me especialicé en la parte de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Todos mis 16 años los he hecho en el segmento premium. Desde mi perspectiva, estamos en una industria cambiante. Creo que los que estamos en este negocio, vamos a ver más cambios en la industria en los siguientes tres años que en los últimos diez y yo estoy súper contenta de estar en una marca que es parte de ese cambio.

- ¿Cómo ves la industria automotriz en el 2030?

Para mí el 2030 va a ser el momento en el que logremos masificar lo que hoy estamos empezando. Si volteamos a ver hoy a todos los participantes de la industria, todos están apostando por la movilidad eléctrica; algunos de una manera más pausada; otros de una manera más acelerada. Creo que 2030 definitivamente va a ser el escenario en el que la duda esté completamente saneada y ya veamos una masificación de la tecnología.