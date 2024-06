Tres investigadoras privadas van a toda máquina por una autopista para intentar derribar un helicóptero en “Los Ángeles de Charlie” (2000) y un cyborg asesino a prueba de balas prepara el auto para un largo viaje en el que intentará proteger al líder de la resistencia humana en futuro postapocalíptico en “Terminator 2″ (1991). Estas dos escenas clásicas de películas archiconocidas tienen un elemento en común: para sus misiones imposibles, sus duros protagonistas han elegido desplazarse en un auto que por casi seis décadas ha sido símbolo de fortaleza: el Ford Bronco.

Presentación del nuevo Ford Bronco en Chile. (Fuente: Ruedas y Tuercas)

Más que un automóvil, este vehículo nacido en 1966 es un símbolo de la cultura popular, un estatus que han logrado pocos modelos en la industria automotriz y, por ello, a pesar de haber dejado de producirse en 1996, el Bronco ha continuado siendo un mito de la industria y un sueño para muchos fanáticos de las ruedas.

Para la firma estadounidense Ford, que acaba de cumplir 10 años desde que decidió tener una filial en el Perú, estar presente en el mercado nacional implicaba la promesa de traer lo mejor de su portafolio y, de esa manera, tan solo en el último año han lanzado los nuevos modelos de Ranger, Territory, Escape y la nueva generación de Mustang, otro carro emblemático que es parte de su cartera y cuyo anuncio en el mercado peruano hace dos meses, ha sido una muestra del interés del consumidor local por autos clásicos.

Una Ford Bronco de 1978 fue presentada durante el lanzamiento de la nueva generación del clásico. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)

“Cuando lanzamos Mustang nos fuimos en el primer mes a vender cinco veces más de lo que vendíamos en un mes normal. Y ocurrió algo que no suele ocurrir en esta industria, por lo menos no en países como el Perú: tuvimos mucha gente en lista de espera. Eso no suele ocurrir en esta industria porque hoy en día hay mucha oferta, muchas alternativas y la gente no tiene la costumbre de esperar, pero aquí hubo lista de espera y lo que trajimos en los primeros embarques se fue todo en el primer mes y seguimos vendiendo muy bien todavía”, contó Pablo Haase, Country Director de Ford en América Latina, durante el lanzamiento del nuevo Ford Bronco en Santiago de Chile.

La presentación, en la que estuvo presente “Ruedas y Tuercas” de “El Comercio”, se realizó en la comuna de El Monte, en la provincia de Talagante, a poco más de 50 kilómetros de Santiago, donde se preparó un circuito lleno de retos a la altura de esta todoterreno: cuestas empinadas, rocas en el camino, vados profundos, obstáculos naturales y mucho lodo. Al evento asistieron medios tanto de Chile como del Perú, dos mercados que tienen algo en común en el sector automotriz: preferencia por las SUV.

El precursor de un modelo

Al hablar del Ford Bronco, Gabriel Saltarini, Márketing manager de la firma y un entusiasta de la historia de este automóvil, destaca que se trata de una autoridad en el concepto de SUV (Sport Utility Vehicle), tan revolucionario en ese rubro como lo fue el Mustang en el mundo deportivo.

“Para sus creadores estaba claro que su símbolo tenía que ser un caballo, al igual que Mustang, porque era un auto que entraba a romper y ser disruptivo. Por eso Ford Mustang es un caballo salvaje mirando a la izquierda y Ford Bronco es un caballo saltando robusto por un camino off-road”, relata Saltarini.

El Ford Bronco también tuvo sus propios precursores: como los Mutt, que producía Ford para uso militar y que estuvieron en la Guerra de Vietnam. Autos de esas grandes dimensiones se hicieron más comunes con el boom de las ‘highways’, carreteras que conectaban estados en los Estados Unidos, y que hicieron cambiar la visión del usuario no solo por una necesidad de un auto fuerte, sino también que ofrezca confort para viajes largos. Por la década del 50, dos autos empezaron a capitalizar ese interés: el Jeep CJ-5 y el International Harvester Scout.

El diseñador Donald N. Frey, quien desarrolló el concepto del Mustang, también estuvo detrás de la creación del Ford Bronco. Frey entrevistó a los clientes que tenían una CJ-5 y una Harvester y encontró que consideraban que tenía mala insonorización, mucha vibración y que el motor era muy chico para un auto tan grande. Así, comenzó a desarrollar el proyecto tratando de resolver esas necesidades y ofreciendo lo mejor de una 4x4 con las comodidades de un vehículo más urbano y con uso familiar.

Ford Bronco estuvo presente durante tres décadas, con el lanzamiento de cinco generaciones de vehículos y más de un millón de unidades vendidas. En 1996, la Ford Expedition tomó su lugar en la compañía, pero la leyenda continuó hasta que en 2021 se anticipó su regreso con el lanzamiento del Bronco Sport.

¿Cómo es el nuevo Ford Bronco?

Durante el lanzamiento del nuevo Ford Bronco en Santiago de Chile, cinco de estos vehículos se avistaban en el circuito lleno de maleza como animales feroces listo para hacerle frente a cualquier sorpresa en el camino. Al primer vistazo, hay varios elementos que recuerdan al clásico. El más saltante de ellos es su robusto frontis que ahora tiene en grandes letras blancas la palabra Bronco, escoltada por grandes faros (ahora de luces LED) también de color blanco.

El nombre de Bronco se impone en la parte delantera del nuevo vehículo. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)

Dentro y fuera del vehículo -que tiene un largo de 4,813 mm, un alto de 1,913 mm y un ancho (con espejos) de 2,200 mm- se han puesto varios ‘easter eggs’ para los más fanáticos, como tres miniaturas que hacen referencia a tres versiones con las que se presentó el modelo en 1966 y una placa metálica que indica dónde el vehículo fue diseñado y construido en una fábrica de Michigan. También hay guiños a su relanzamiento, como las coordenadas del ‘trail’ donde se hicieron las pruebas de manejo del nuevo Bronco y varios logos con el caballo escondido en diferentes puntos del auto.

El logo de la Ford Bronco está a lo largo y ancho y en el interior del vehículo. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)

Detalle del interior de la sexta generación de Ford Bronco. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)

Como ocurrió cuando se trabajaba en el lanzamiento del Bronco en la década del 60, para el lanzamiento de la sexta generación, se realizaron varias encuestas. “Se buscó resolver problemas de los clientes y sus necesidades conversando con ellos, como se hizo su nacimiento”, contó Amaury Teisseire, Brand Manager de Ford, durante el evento en Santiago de Chile.

Así, el vehículo actual ofrece algunas soluciones como el detalle de los espejos laterales, fijados a la estructura del vehículo para que continúen siendo un elemento de seguridad cuando desmontemos puertas y techo durante una experiencia de manejo en la naturaleza.

Otras soluciones inteligentes son puntos de amarre arriba del capó, para amarrar, por ejemplo, un kayak o una tabla de surfear; y dos ganchos fijados al chasis en la parte delantera en caso, por ejemplo, se necesite remolcar a un auto en problemas.

Tanto en el Perú como en Chile, se pondrá en el mercado la versión ‘Wildtrak’ con paquete ‘Sasquatch’ (daremos más detalles adelante) y con un motor liviano, pero potente que entrega 334 caballos de fuerza y un impresionante troque de 562 Newton-metros.

Estas son algunas características del auto:

Performance Nuevo Ford Bronco Motor 2.7L EcoBoost® V6 Bi Turbo Capacidad de pasajeros 5 Válvulas 24 Cilindrada 2,7 Combustible Gasolina Capacidad de tanque 79 litros Potencia (CV) 334 Torque (NM) 562 Transmisión AT 10 velocidades Tracción 4x4 (4WD) Inyección de combustible Directa Dirección Dirección asistida eléctricamente (EPSA) Suspensión HOSS 3.0 con amortiguadores de derivación interna FOX Frenos Discos ventilados en las 4 ruedas con ABS y EBD

Comportamiento en el terreno

En el circuito que probamos, había mucho lodo producto de una semana de lluvias en Santiago, pero el auto pudo sortear el fango con facilidad gracias a uno de sus 7 modos de gestión de terreno llamado GOAT: Goes Over All Terrain (Va por todo tipo de terreno). Cada modo ajusta las características de tracción para entregar el mejor desempeño en cualquier tipo de camino. En nuestro caso, lo probamos en el modo lodo. También tiene modo deportivo, resbaladizo, de arena, entre otros.

Circuito de presentación para la prensa del Ford Bronco. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)

Circuito de presentación para la prensa del Ford Bronco. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)

A poco de iniciar el circuito, nos encontramos con un vado profundo, pero lo atravesamos sin temor a dañar el vehículo gracias a su capacidad de vadeo de 850 milímetros y podíamos mantenernos fijos en el camino con la opción de mantenimiento de carril en la pantalla de 12 pulgadas que nos permite también ver con cámaras 360 por dónde están pasando las llantas en cada momento.

El modelo ‘Wildtrak’ equipa al vehículo con neumáticos prominentes y poderosos para su uso off-road y este es potenciado con lo que la firma llama el paquete ‘Sasquatch’, el nombre del legendario pie grande, que indica que este paquete dota de habilidades mucho más bestiales a este auto: aros de 17″ con capacidad Beadlock, neumáticos 35″ LT315/70R17 M/T y una relación de transmisión final con eje delantero y trasero con bloqueo electrónico de 4,7.

Estas son algunas características off-road y de seguridad del vehículo:

Características Ford Bronco Despeje del suelo (mm) 292 Ángulo de ataque 43,2 grados Ángulo de salida 37,0 grados Ángulo ventral 26,3 grados Capacidad de vadeo 859 mm Recorrido de suspensión (delantero/trasero) 231 mm/ 251 mm Control de Velocidad crucero Off Road - Trail control ✓ Asistente de Giro Off Road - Trail Turn Assist ✓ Modo de Conducción Off Road con 1-Pedal ✓ Techo duro de 3 paneles, color gris carbonizado ✓ Techo y puertas desmontables ✓ Encendido de luces bajas y altas automático ✓ Asistente de arranque en pendiente ✓ Frenado post-colisión ✓ Asistente de pre-colisión Con frenado automático de emergencia y detección de peatones Airbags 6 (2 cortina / 2 laterales / 2 frontales) Cinturones de seguridad 5 (con recordatorio y detección de pasajeros)

Detalles del lanzamiento de Ford Bronco en el Perú

Para saber más de la llegada del nuevo Ford Bronco al mercado peruano conversamos con Francisco Molina Pico, gerente general de la firma en nuestro país. Esto fue lo que nos contó del arribo de la sexta generación del vehículo, programado para julio de este 2024:

-¿Por qué relanzar Ford Bronco?

Ford Bronco es mucho más que un producto y para nosotros este es mucho más que un lanzamiento. A mí me gusta contar una historia: Ford está en Perú hace muchos años, pero hace 10 años que tomó una decisión muy importante, la de abrir una filial propia, estar en Perú representada directamente por la marca y eso nos impulsa a trabajar en un posicionamiento de largo plazo. Una buena evidencia de eso es que este año, en un estudio de marcas del estudio Arellano salió Ford como la tercera marca más deseada del sector automotriz en el Perú y ese es el resultado de una promesa de marca que hemos hecho de poner a disposición de los usuarios en el Perú lo mejor que tenemos disponible a nivel global y eso significa traer los mejores productos que tenemos y esta sexta generación de Bronco es un claro ejemplo: traer no solo un producto que es lo mejor que tenemos para el que gusta del Off-Road, sino que es seguir construyendo ese deseo por la marca, una conexión a largo plazo.

Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú. / Ford Perú

-¿Cómo les ha ayudado la experiencia de Mustang en el lanzamiento de Bronco?

Hace dos meses que lanzamos la séptima generación de Ford Mustang, dos productos que nacieron prácticamente juntos, con muy poquitos años de historia, y son productos que son la parte más irreverente de la marca, son iconos que han participado en un montón de películas y que tienen esa herencia, ese ADN que la gente reconoce. Imagínate que en 2021 lanzamos la primera generación de Bronco Sport y lo lanzamos con la promesa de que iba a ser una familia de productos, hoy estamos lanzando al hermano mayor, que es esta versión Bronco completa.

-El auto regresa con balance entre lo clásico y lo nuevo, ¿qué destacas tú en ese sentido para el usuario?

Esta nueva generación de Bronco trae esa esencia de un vehículo que nació como un deportivo utilitario capaz, con capacidades de off-road, pero al mismo tiempo con capacidad para mover a la familia con confort. Hoy seguimos teniendo ese vehículo muy capaz en términos de 4x4, con todas las características de off-road extremo, pero al que se le suma toda la tecnología que podemos ofrecer hoy en el portafolio de Ford. Estamos hablando de los paquetes de copilot 360 y todos esos elementos que hacen que la conducción todoterreno no sea solamente física, sino que la asistencia técnica tecnológica nos ayude a que sea mucho más seguro y divertido. Por ejemplo, el paquete de trail box te permite manejar con un pedal, eso nos va a permitir controlar el freno y el acelerador con el mismo pedal y ser mucho más precisos al momento de transitar por espacios complejos. También la capacidad de girar en un espacio cerrado, porque bloquea una rueda trasera y nos permite que el espacio de giro sea mucho más reducido; y un control de velocidad crucero para bajas velocidades que aseguran poder tener control sobre por dónde estamos pasando más que estar pensando en la aceleración y el freno del vehículo.

Otras especificaciones del Ford Bronco Asientos con ajuste eléctrico de 10 posiciones para el conductor y ajuste eléctrico de 8 posiciones para el pasajero Asientos conductor y acompañante calefaccionados Volante calefaccionado y forrado en cuero Tablero de instrumentos con Pantalla Digital de 8″ Sistema de conectividad SYNC®4 con pantalla multi-táctil de 12″ y control por voz Cargador inalámbrico Tecnología arranque sin llave “Ford Power” Entrada remota sin llave Sistema de arranque remoto Sistema de audio premium B&O con 10 parlantes (incluye subwoofer)

-¿Y qué ofrece en el aspecto de entretenimiento?

Estamos hablando de info entretenimiento de última generación, la Ford Bronco viene equipada con SYNC4, es nuestra última generación de los sistemas de entretenimiento. Hablamos de una pantalla de 12 pulgadas con conectividad inalámbrica que nos permite tener Android Auto o Apple CarPlay sin necesidad de conectarlos y muchos aspectos tecnológicos vinculados a, por ejemplo, los controles de terreno, como usar las cámaras del vehículo para no solo tener una vista de 360 grados, sino para ver por dónde estamos pasando, ya que las cámaras nos permiten enfocar el trail delantero y ver dónde están pisando los neumáticos a medida que vamos evadiendo o sobrepasando obstáculos en los momentos extremos.

- ¿Cuándo llega el nuevo Ford Bronco al Perú y cuál será su precio?

El vehículo estará desde el mes de julio. Yo invito a toda la audiencia que se acerca a la red de concesionarios para que puedan ver y disfrutar de esta sexta generación de Ford Bronco para que muchos puedan ser felices usuarios de productos tan emblemáticos como los que estamos lanzando hoy. Contamos con 22 puntos desplegados en todo el país para que puedan acercarse, subirse y hacer alguna prueba de manejo. El precio es de 84.990 dólares.