Tras 58 años de historia, Ford presentó para el Perú el Nuevo Bronco, su SUV todoterreno más representativo a nivel mundial. Concretamente, llega en su sexta generación y bajo su versión Wildtrack, una de las más equipadas y con mejores capacidades 4x4. Aquí te presentamos más detalles de su presentación regional llevada a cabo en Santiago de Chile.

“Este ícono de la aventura llega a Perú para potenciar nuestra estrategia de renovación y ampliación de nuestro portafolio, así como para fortalecer el posicionamiento de Ford en el segmento de SUV, en el cual ofrecemos un modelo para cada estilo de vida. Este lanzamiento marca un hito importante para la marca, que celebra 10 años de presencia en el país como filial de Ford Motor Company”, destacó Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú.

Motor y sistema 4x4

La nueva generación de Bronco hace su entrada al país con la versión Wildtrak, diseñada y fabricada para todo tipo de terreno. Presenta un motor 2,7L EcoBoost®V6 Bi-Turbo que entrega una potencia de 334 hp y un torque de 562 nm, junto a una transmisión automática de 10 velocidades.

Incorpora el paquete Sasquatch, que lleva las capacidades off-road a otro nivel con su sistema 4x4 automático, aros de 17″ de aluminio lacado en negro con capacidad Beadlock asociados a neumáticos Mud-Terrain de 35″ y guardabarros de alto despeje; suspensión HOSS 3,0 con Amortiguadores de Derivación Interna FOX™ que entrega un mayor grado de resistencia a los cambios de terreno, y el bloqueo diferencial delantero y trasero que distribuye por igual el torque a cada rueda.

Esta es la versión Wildtrak que llegará para algunos mercados de latinoamérica. (Foto: Melvyn Arce Ruiz) / Melvyn Arce Ruiz

Incluye siete modos de conducción, dentro del sistema G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain): Normal, ECO, Deportivo, Resbaladizo, Lodo/Surcos, Arena y Baja. Cada uno selecciona el tipo de tracción adecuado y ajusta la transmisión del motor para optimizar el desempeño del vehículo, asegurando una experiencia de conducción sin igual.

El Nuevo Bronco está equipado con Trail Toolbox, un paquete que consiste en tres sistemas: Trail Control, que equivale a un cruise control en entorno off-road a baja velocidad; Trail Turn Assist, que reduce el radio de giro para caminos angostos, frenando la rueda trasera interna al sentido del giro; y Trail One-Pedal Drive, que permite al conductor usar únicamente el pedal del acelerador para controlar la velocidad y al levantar el pie del mismo, los frenos se activan automáticamente.

Diseño icónico

El diseño de Bronco está basado en su herencia todoterreno, con una moderna interpretación de sus clásicas proporciones. De esta manera, el nuevo modelo suma características de diseño inteligente como el techo y las puertas sin marco desmontables, que pueden guardarse en el interior del vehículo, maximizando así el contacto con la naturaleza.

Tiene luces LED redondas inspiradas del modelo original y su robusta parrilla definen la identidad de esta SUV con una mirada icónica y la afirmación de su carácter aventurero. Asimismo, presenta guiños a la historia de Bronco como la llanta de repuesto con aro original ubicada en el portalón trasero; retrovisores exteriores fijados en la estructura del vehículo para que sigan disponibles cuando se saquen las puertas delanteras, ganchos de rescate fijados, puntos de amarre ubicados en el capó delantero que facilitan el transporte de elementos deportivos y parachoques delantero de acero.

Más Bronco, más aventura

En su nueva generación, los elementos más destacados son sus amplios 1.008 litros de capacidad en el maletero, gran espacio interior con cuatro puertas y un tanque de combustible de 79 litros.

Los componentes interiores están diseñados para un día en caminos agrestes, con puntos de contacto de goma y superficies fáciles de lavar. Dentro de las características de Bronco, destacan la pantalla multimedia central de 12″, asientos tapizados en cuero con ajuste eléctrico, climatizador automático bizona, y la tecnología SYNC®4, un sistema de comunicación y entretenimiento activado por voz, así como conectividad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™.

Además, los asientos y su volante son calefaccionados, equipa un sistema de sonido premium B&O con 10 parlantes. A ello, se suman prácticas funcionalidades como: entrada sin llave, cargador de celular inalámbrica, navegación GPS y sistema Auto Start-Stop.

Seguridad integral para todos a bordo

El Nuevo Bronco integra el sistema de seguridad activa Ford Co-Pilot 360™ que incluye: monitor punto ciego (BLIS®), cámara 360, asistencia pre-colisión con frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril, asistentes de arranque en pendiente y de dirección evasiva, control crucero adaptativo y luces delanteras altas automáticas.

En cuanto a seguridad pasiva, presenta 6 airbags, ISOFIX, cinturones de seguridad con recordatorio y detección de pasajeros, alarma perimetral y sistema de control individual de la presión de los neumáticos.

Disponibilidad y precio

El Nuevo Bronco está disponible en su versión Wildtrak a US$84.990 o S/322.966 en seis colores: Negro Universo, Azul Atlas, Gris Carbonizado, Plata Metálico, Rojo Metálico, Blanco Metálico, Blanco Oxford.