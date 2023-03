Mbappé no es ajeno al gusto por los autos y por ello cuenta con una gran colección de autos que utiliza para transportarse, aun cuando no los puede conducir. La razón es porque no cuenta con brevete a pesar de tener la edad suficiente como para gestionarlo.

Sin embargo, aquí te contamos cuáles son sus vehículos según la marca y cuánto cuesta adquirir uno de ellos.

Volkswagen

El jugador francés tiene tres vehículos de la compañía alemana. Se trata del conocido Tiguan, un Touareg y también un MUV (Multi Utility Vehicle). Por el primero, pagó US$57.000, siendo el más “sencillo” en su colección. Por el Touareg desembolsó US$120.000 y por el último, se desconoce, aunque este se destaca por tener una mayor capacidad de pasajeros que los dos vehículos anteriores.

Ferrari

El goleador del PSG también es fanático de las marcas de autos de lujo y se compró dos Ferraris apenas tuvo la oportunidad. El primero de ellos es el Ferrari 488 Pista, que tiene un motor V8 biturbo de 3,9 litros y alcanza una potencia de 711 Hp. Este deportivo está valorizado en US$500.000.

El actual goleador del Mundial, Kylian Mbappé, tiene un Ferrari 488 Pista que cuesta cerca de 500 mil dólares. (Foto: Difusión).

De igual manera, también cuenta con el mítico Ferrari 458, el mismo vehículo en donde el legendario Michael Schumacher tuvo participación en el diseño. Este deportivo está tasado en cerca de US$300.000.

Mercedes-Benz

No cabe duda que, a Mbappé le gusta la comodidad y por eso tiene una miniván de lujo de la compañía alemana. Se trata del Mercedes-Benz clase V. la misma que cuesta US$135.000 y que también es la favorita de otros deportistas de talla mundial como Roger Federer.

Otros autos

También cuenta con vehículos BMW, Audi y Range Rover, los cuales han sido visto con mucho menos frecuencia que los anteriores en lista, pero que sin duda no representan un gasto significativo en la billetera del francés.