En 1966, el mundo del todoterreno vivía una revolución: Lee lacocca y su equipo de visionarios, reconocidos por haber creado a Ford Mustang, buscaron diseñar un vehículo disruptivo, ágil y capaz de desafiar cualquier terreno. Así nació Ford Bronco, que fue presentado bajo el concepto de SUV (Sport Utility Vehicle), definiendo un nuevo segmento que tomaría ese nombre.

Hoy, 58 años después, hablar del prestigio, la trayectoria y el legado de Ford implica indiscutiblemente mencionar a Bronco, la icónica SUV que se ha posicionado a nivel global como un símbolo de libertad, aventura y desafíos off-road.

Por eso, si bien el último Bronco fue presentado en 1996, los fanáticos de este modelo estuvieron esperando su regreso y ahora tendrán la posibilidad de iniciar un nuevo capítulo en su historia: ser testigos del lanzamiento oficial de su nueva generación en el mercado peruano. El modelo se estrena con un alto estándar de equipamiento interior y exterior, una potente motorización y la más alta tecnología, así como asistencias todoterreno.

“Este ícono de la aventura llega a Perú para potenciar nuestra estrategia de renovación y ampliación de nuestro portafolio, así como para fortalecer el posicionamiento de Ford en el segmento de SUV, en el cual ofrecemos un modelo para cada estilo de vida. Sin duda, este lanzamiento es un hito importante para la marca como parte de sus 10 años en el país como filial de Ford Motor Company”, destacó Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú.

Un legado que despierta emociones

La nueva generación de Bronco hace su entrada al país con su versión Wildtrak, diseñada y fabricada para todo tipo de terreno. Presenta un motor 2.7L EcoBoost®V6 Bi-Turbo que entrega una impresionante potencia de 334 CV y un torque de 562 Nm, junto a una transmisión automática de 10 velocidades.

Incorpora el exclusivo paquete Sasquatch, que lleva las capacidades off-road a otro nivel con su sistema 4x4 automático, aros de 17″ de aluminio lacado en negro con capacidad Beadlock asociados a neumáticos Mud-Terrain de 35″ y guardabarros de alto despeje. Además, tiene una suspensión HOSS 3.0 con Amortiguadores de Derivación Interna FOX™ que entrega un mayor grado de resistencia a los cambios de terreno, y el bloqueo diferencial delantero y trasero que distribuye por igual el torque a cada rueda.

Incluye siete modos de conducción dentro del sistema G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain): Normal, ECO, Deportivo, Resbaladizo, Lodo/Surcos, Arena y Baja. Cada uno selecciona el tipo de tracción adecuado y ajusta la transmisión del motor para optimizar el desempeño del vehículo, asegurando una experiencia de conducción sin igual.

Nuevo Bronco está preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino al estar equipado con Trail Toolbox, un paquete que consiste en tres sistemas: Trail Control, que equivale a un cruise control en entorno off-road a baja velocidad; Trail Turn Assist, que reduce el radio de giro para caminos angostos, frenando la rueda trasera interna al sentido del giro; y Trail 1-Pedal Drive, que permite al conductor usar únicamente el pedal del acelerador para controlar la velocidad (es decir, al levantar el pie, los frenos se activan automáticamente).

Diseño icónico

El diseño de Bronco está basado en su herencia todoterreno con una moderna interpretación de sus clásicas proporciones. De esta manera, el nuevo modelo suma características de diseño inteligente como el techo y las puertas sin marco desmontables, que pueden guardarse en el interior del vehículo, maximizando así el contacto con la naturaleza.

Tiene luces LED redondas inspiradas del modelo original y su robusta parrilla define la identidad de esta SUV: una mirada icónica y la afirmación de su carácter aventurero. Asimismo, presenta guiños a la historia de Bronco como la llanta de repuesto con aro original ubicada en el portalón trasero.

Más Bronco, más aventura

En su nueva generación, uno de los elementos más destacados son sus amplios 1,008 litros de capacidad en el maletero, su gran espacio interior con cuatro puertas y un tanque de combustible de 79 litros.

En el interior, sus componentes están diseñados para un día en caminos agrestes, empleando puntos de contacto de goma y superficies que son fáciles de lavar. Destacan la pantalla multimedia central de 12″, asientos tapizados en cuero con ajuste eléctrico, asientos y volante calefaccionados, climatizador automático bizona, y la tecnología SYNC® 4, un sistema de comunicación y entretenimiento activado por voz

Además, equipa un sistema de sonido premium B&O con 10 parlantes y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™. A ello, se suman prácticas funcionalidades: entrada sin llave, cargador de celular inalámbrico, navegación GPS y sistema Auto Start-Stop.

Seguridad integral para todos a bordo

Nuevo Bronco es un aventurero por naturaleza, pero la seguridad es primordial en esta SUV. Su reconocido sistema de seguridad activa Ford Co-Pilot 360™ incluye los siguientes componentes: Monitor Punto Ciego (BLIS®), cámara 360, Asistencia Pre-Colisión con Frenado Automático de Emergencia, Mantenimiento de Carril, Asistentes de Arranque en Pendiente y de Dirección Evasiva, Control Crucero Adaptativo y Luces delanteras altas automáticas.

En cuanto a seguridad pasiva, presenta seis airbags, ISOFIX, cinturones de seguridad con recordatorio y detección de pasajeros, alarma perimetral y sistema de control individual de la presión de los neumáticos.

Nuevo Bronco está disponible en su versión Wildtrak a $84,990 o S/322,966 en seis colores: Negro Universo, Azul Atlas, Gris Carbonizado, Plata Metálico, Rojo Metálico, Blanco Metálico, Blanco Oxford. Además, cuenta con una garantía de 3 años o 100,000 kilómetros. Para conocer más, visita Ford.pe.

Un estilo de vida

A nivel global, Bronco se ha posicionado como una marca legendaria. Ha fabricado más de 1 millón de unidades y ha tenido apariciones en más de 1,200 películas y 200 canciones. Sin duda, el modelo se convirtió en un estilo de vida que pondera la libertad de llegar a cualquier lugar en cualquier momento: el verdadero ícono de la aventura.

