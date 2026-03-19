La compañía Ford Motor Company entregó al Papa León XIV un vehículo muy particular: una versión híbrida del Ford Explorer desarrollada con detalles exclusivos y destinada a facilitar sus desplazamientos dentro del Vaticano. La unidad fue entregada personalmente por el CEO de la firma estadounidense, Jim Farley, como un gesto simbólico que combina historia, tecnología y un vínculo personal con la ciudad de Chicago.

El modelo parte de la base de la Explorer Platinum de última generación, un SUV de tres filas que en este caso incorpora un sistema de propulsión híbrido. Este conjunto combina un motor V6 de 3,3 litros con una transmisión automática de diez velocidades, configuración pensada para ofrecer eficiencia y funcionamiento suave en recorridos urbanos como los que el Pontífice realiza dentro de los muros del Vaticano.

Aunque exteriormente mantiene la silueta reconocible de la Explorer, la unidad destinada al líder de la Iglesia Católica incluye una serie de personalizaciones únicas. La carrocería se presenta en color negro con detalles cromados, mientras que las placas del vehículo exhiben inscripciones especiales que hacen referencia directa al Pontífice.

El Ford Explorer es considerado un SUV de tamaño grande que se caracteriza por la buena comodidad en su interior. (Foto: Ford) / Ford

En el interior también se incorporaron guiños a sus orígenes. Los asientos llevan etiquetas con la bandera de Chicago y en la consola central se bordó el perfil urbano de esa ciudad, un detalle simbólico que recuerda la ciudad donde creció el Papa.

Las etiquetas de los asientos hacen referencia a la bandera oficial de Chicago. (Foto: Ford) / Ford

La elección de esta SUV no es casual. El vehículo fue producido en la planta de ensamblaje que Ford opera en Chicago desde hace más de un siglo, a pocos kilómetros del suburbio de Dolton, donde creció el Pontífice nacido como Robert Francis Prevost. De acuerdo con la compañía, la idea era que el Papa pudiera conducir un modelo fabricado en la misma región que marcó sus primeros años de vida.

En la pisadera lateral derecha se encuentra un grabado de la ciudad de Chicago y la Básilica de San Pedro. (Foto: Ford) / Ford

El Papa León XIV nació en la ciudad de Illinois, Chicago, Estados Unidos. (Foto: Ford) / Ford

El Explorer híbrido no reemplaza al tradicional papamóvil, el vehículo especialmente adaptado que el Papa utiliza durante actos públicos y encuentros con fieles. En cambio, se trata de una unidad pensada para traslados cotidianos dentro del territorio del Vaticano, donde las necesidades de seguridad y ceremonial son distintas.

Si bien el Papa cuenta con nacionalidad peruana, nació en la ciudad de Chicago, y este grabado sobre la parte trasera de la consola central hace referencia a dicho lugar. (Foto: Ford) / Ford

Además de los detalles estéticos, el proyecto tuvo un fuerte componente humano dentro de la marca. Ingenieros y operarios de la planta participaron en el desarrollo del vehículo bajo estricta confidencialidad y, tras conocer su destino final, muchos de ellos enviaron cartas y recuerdos al Pontífice como muestra de reconocimiento.

Con esta entrega, Ford suma un nuevo capítulo a la larga relación entre la industria automotriz y la Santa Sede, que históricamente ha contado con vehículos especialmente preparados para el transporte del Papa en diferentes contextos. En este caso, la elección de una SUV híbrida también refleja una tendencia creciente hacia tecnologías de propulsión más eficientes en la movilidad cotidiana.