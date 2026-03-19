Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Basílica de San Pedro, situada en la Ciudad del Vaticano, es el templo católico más importante del mundo, construido entre 1506 y 1626 sobre la tumba del apóstol. (Foto: Ford)
La Basílica de San Pedro, situada en la Ciudad del Vaticano, es el templo católico más importante del mundo, construido entre 1506 y 1626 sobre la tumba del apóstol. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

La compañía Ford Motor Company entregó al Papa León XIV un vehículo muy particular: una versión híbrida del Ford Explorer desarrollada con detalles exclusivos y destinada a facilitar sus desplazamientos dentro del Vaticano. La unidad fue entregada personalmente por el CEO de la firma estadounidense, Jim Farley, como un gesto simbólico que combina historia, tecnología y un vínculo personal con la ciudad de Chicago.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.