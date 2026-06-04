Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con una gama completa de motorizaciones, desde gasolina hasta 100% eléctricas, ambos modelos destacan por su fuerte presencia y su distintiva firma LED. (Foto: FIAT)
Con una gama completa de motorizaciones, desde gasolina hasta 100% eléctricas, ambos modelos destacan por su fuerte presencia y su distintiva firma LED. (Foto: FIAT)
/ FIAT
Por Redacción EC

Fiat continúa ampliando su ofensiva internacional. La marca italiana reveló las primeras imágenes oficiales de los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback, dos SUV desarrollados para fortalecer su presencia en el segmento C, una de las categorías de mayor crecimiento a nivel global.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.