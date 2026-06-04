Fiat continúa ampliando su ofensiva internacional. La marca italiana reveló las primeras imágenes oficiales de los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback, dos SUV desarrollados para fortalecer su presencia en el segmento C, una de las categorías de mayor crecimiento a nivel global.

Los nuevos modelos forman parte de la estrategia global de Fiat para recuperar protagonismo en el mercado de vehículos familiares y complementar la gama iniciada recientemente con el Grande Panda. Según explicó Olivier François, CEO de Fiat y director global de marketing de Stellantis, ambos vehículos buscan ofrecer una propuesta accesible, práctica y alineada con el ADN de diseño de la marca.

Aunque comparten una misma plataforma global, cada modelo apunta a un público distinto. El Grizzly adopta una silueta más tradicional y robusta, priorizando la amplitud interior y la funcionalidad para el uso familiar. Por su parte, el Grizzly Fastback apuesta por una imagen más deportiva, con una línea de techo descendente y una estética orientada a quienes buscan un diseño más emocional sin renunciar a la practicidad.

Fiat adelantó que ambos SUV medirán menos de 4,5 metros de longitud y ofrecerán una de las mejores capacidades de carga de su categoría. Además, estarán disponibles con una gama completa de motorizaciones que incluirá versiones a gasolina y eléctricas, en línea con la estrategia de electrificación que impulsa Stellantis en distintos mercados.

Uno de los aspectos más interesantes para nuestra región es que el proyecto fue concebido desde su origen como una familia de vehículos globales. La propia marca confirmó que los Grizzly y Grizzly Fastback serán comercializados en distintas regiones del mundo, incluyendo América Latina, además de Europa, Medio Oriente y África.

Por ahora, Fiat no ha confirmado fechas específicas para la llegada de estos modelos a los mercados latinoamericanos. Sin embargo, su posicionamiento, dimensiones y enfoque familiar encajan con las preferencias de los consumidores de la región, donde los SUV compactos y medianos continúan ganando participación año tras año.