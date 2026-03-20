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Resumen

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RS en Audi significa RennSport (en alemán, "carreras" o "deporte de carreras"). Representa la gama más alta y deportiva de la marca, desarrollada por Audi Sport GmbH. (Foto: Audi)
RS en Audi significa RennSport (en alemán, "carreras" o "deporte de carreras"). Representa la gama más alta y deportiva de la marca, desarrollada por Audi Sport GmbH. (Foto: Audi)
/ Audi
Por Fernando Roca Canales

La expectativa por la llegada del RS3 de Audi no era menor y, de hecho, buena parte de los invitados (incluyéndonos) quería manejar, al menos por un momento, este sedán compacto y deportivo. También disfrutamos la experiencia con la línea Q de SUV y la gama e-tron, pero el RS3 fue, sin duda, la cereza del pastel.

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