Resumen

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El Chevy Electrovette fue el pionero en General Motors, mucho antes que el Equinox, Blazer, Captiva y Spark. (Foto: Difusión)
El Chevy Electrovette fue el pionero en General Motors, mucho antes que el Equinox, Blazer, Captiva y Spark. (Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La electromovilidad suele asociarse con marcas contemporáneas como Tesla o gigantes chinos como BYD. Sin embargo, el interés por los autos eléctricos no es un fenómeno reciente. A finales de los años setenta, General Motors ya exploraba esta tecnología a través de un proyecto experimental basado en el popular Chevrolet Chevette.

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