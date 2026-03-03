Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En 2025, Geely no solo consolidó su crecimiento al ingresar al ránking de las 10 marcas de autos más vendidas en el Perú, sino que también amplió su portafolio con nuevas versiones más atractivas para las carreteras peruanas. Nos referimos al Starray, que recientemente sumó una versión 4WD y que, precisamente, probamos para conocer sus capacidades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.