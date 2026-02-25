Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El avance de los autos eléctricos en Uruguay está modificando los hábitos de recarga y, con ello, el modelo de negocio de las estaciones de servicio. Cada vez más usuarios optan por cargar sus vehículos en casa, reduciendo la dependencia de la infraestructura pública y generando un nuevo escenario competitivo para el suministro energético vinculado al transporte.

