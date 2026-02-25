El avance de los autos eléctricos en Uruguay está modificando los hábitos de recarga y, con ello, el modelo de negocio de las estaciones de servicio. Cada vez más usuarios optan por cargar sus vehículos en casa, reduciendo la dependencia de la infraestructura pública y generando un nuevo escenario competitivo para el suministro energético vinculado al transporte.

A diferencia de los vehículos a combustión, que requieren visitas frecuentes a estaciones, los eléctricos permiten una recarga cotidiana en el hogar o en el trabajo. Esta práctica, que gana terreno en distintos mercados, traslada buena parte de la demanda energética al ámbito residencial y cambia la lógica tradicional de consumo.

Especialistas del sector señalan que la recarga domiciliaria se consolida como la principal fuente de abastecimiento para propietarios de autos eléctricos, sobre todo en zonas urbanas. La comodidad, la posibilidad de aprovechar tarifas eléctricas diferenciadas y la planificación nocturna de carga refuerzan esta tendencia frente al uso de estaciones públicas.

Ante este panorama, las estaciones de servicio enfrentan el reto de reconvertirse. No basta con instalar cargadores eléctricos, la transformación exige redefinir su propuesta de valor. Espacios de permanencia, servicios complementarios y soluciones de carga rápida para viajes interurbanos se perfilan como ejes estratégicos.

La transición energética también implica inversiones en infraestructura de mayor potencia y en integración con fuentes renovables. El rol de las estaciones podría evolucionar hacia centros energéticos especializados en carga rápida y respaldo para quienes no cuentan con acceso residencial.

En el caso peruano, este fenómeno podría replicarse de manera gradual. En Lima y otras ciudades con mayor penetración de vehículos electrificados, la carga domiciliaria tiene potencial de crecimiento, especialmente en viviendas unifamiliares o condominios que puedan adaptar su infraestructura eléctrica.

Sin embargo, el país presenta desafíos particulares. Una parte significativa del parque inmobiliario urbano corresponde a edificios multifamiliares sin sistemas eléctricos preparados para puntos de carga individuales. Además, la red pública de carga aún es incipiente fuera de los principales corredores. En ese contexto, la evolución del mercado peruano dependerá tanto de la inversión privada en infraestructura como de marcos regulatorios que faciliten la instalación de cargadores en viviendas y espacios compartidos.

Así, la electrificación no solo redefine la tecnología vehicular, también obliga a repensar cómo y dónde se consume la energía que mueve a la nueva movilidad.