¿Cómo es la propuesta del Volkswagen Tera y cuánto rinde su motor 1,0 TSI en el día a día de la ciudad?

Por si no conocías este modelo, el Tera es un SUV subcompacto que ingresó al mercado peruano durante el tercer trimestre del 2025. La versión base, denominada Trend 160 MSI, fue la única equipada con el motor de 1,6 litros aspirado, el mismo propulsor del popular VW Gol. Las otras tres versiones cuentan con el nuevo motor 1,0 litros TSI. Entre estas, nosotros condujimos la tope de gama, llamada High 170 TSI 1,0L Tip Outfit.

Antes de ponernos al volante del Tera, te contamos nuestra primera impresión. Al pertenecer a la última ola de vehículos que llegaron al Perú, luce muy moderno, no solo por la tecnología que incorpora, sino también por la estética de su carrocería, con trazos de diseño y ópticas estilizadas a lo largo y ancho del vehículo. En general, podríamos resumir que el Tera refleja claramente la estrategia de Volkswagen de acercarse a un público juvenil.

El diseño sigue lo planteado por sus hermanos mayores T-Cross y Taos, aunque acentúa una clara personalidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El enfoque citadino del Tera también se refleja en sus dimensiones. Mide 4,1 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 1,5 metros de alto, además de contar con una distancia entre ejes de 2.566 mm. Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, este tipo de dimensiones son ideales para sortear los atascos del tráfico urbano. La dirección cuenta con asistencia eléctrica, por lo que girar el volante resulta suave incluso a bajas velocidades.

El VW Tera tiene un despeje al suelo de 18,5 centímetros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Estas características, sumadas a la comodidad que brinda la suspensión delantera independiente y trasera McPherson, permiten una experiencia de conducción mejorada. De hecho, una de las cualidades que caracteriza a la marca es que la gran mayoría de sus modelos ofrece una suspensión confortable, incluso en la Amarok, que utiliza muelles semi-elípticos en el eje trasero.

La apertura del maletero es manual. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Habiendo conducido un VW Gol de la década pasada, el esquema de suspensión del Tera evidencia una clara evolución en sus componentes. A diferencia del sedán, la suspensión de este SUV absorbe mejor las irregularidades de la pista. Esto lo percibimos especialmente en ciertos tramos de la Costa Verde, donde cruzábamos sin rebotes excesivos. Ese constante sube y baja de resortes y amortiguadores está mucho más controlado en el Tera.

Aros de aleación 17”. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El motor 1,0 litros TSI es de tres cilindros y cuenta con inyección directa y distribución con doble eje de levas. Este bloque desarrolla 101 hp a 5.000 rpm y un torque de 165 Nm entre las 1.750 y 4.250 rpm, cuando está acoplado a la transmisión automática Tiptronic de seis velocidades.

El motor de 1,0 litros turbo es de tres cilindros y 12 válvulas de admisión. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Respecto al desempeño de este conjunto mecánico, hacemos dos apreciaciones. A pesar de que podría pensarse que se trata de un motor pequeño para el peso de la carrocería, en la práctica nunca sentimos que la potencia sea insuficiente. La entrega es progresiva y acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente entre 10 y 11 segundos.

La caja Triptonic ofrece tres modos de conducción: normal, secuencial y sport. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En cuanto a la transmisión Tiptronic, en su modo estándar percibimos un ligero turbolag a bajas revoluciones. Por ejemplo, esto se evidencia cuando reducimos la velocidad para pasar un rompemuelles: tras superarlo, pisamos el acelerador y la respuesta de empuje tarda aproximadamente uno o dos segundos. A velocidades medias y altas, este turbolag prácticamente desaparece.

La experiencia cambia notablemente cuando utilizamos los modos Sport y secuencial. En ambas configuraciones el turbolag se mitiga, permitiendo una conducción más fluida y entretenida. En especial, nos gustó el modo secuencial, ya que no solo resulta divertido, sino que también permite reducir marchas de manera similar a una transmisión mecánica, algo muy útil al circular por carreteras con pendientes pronunciadas.

El tanque de combustible es de 52 litros, por lo que la autonomía puede variar entre 500 hasta 800 km. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En cuanto a la eficiencia de combustible, el Tera aprovecha al máximo su motor compacto. Durante nuestra prueba registramos un consumo de 9 km/l o 35 km/galón en tráfico intenso, y de 12 km/l o 45 km/galón en condiciones de tráfico ligero. En carretera, puede alcanzar hasta 17 km/l o 65 km/galón.

El interior está compuesto principalmente por plásticos rígidos, aunque también se evidencia el uso de piano black. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Los colores fríos y brillantes destacan en la pantalla multicolor. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Pasando al interior, el sistema de infoentretenimiento Volkswagen Play de 10 pulgadas ofrece una interfaz rápida y una resolución de gran nitidez. Esta versión incorpora Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, facilitando la conexión con el smartphone. Además, en la consola central se incluye un cargador inalámbrico, práctico y con una superficie rugosa que evita que el celular se deslice con el movimiento del vehículo.

La pantalla táctil de 10" ofrece ventanas de acceso rápido a las funciones principales. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Sobre el aire acondicionado, tenemos algunos apuntes. Es de una sola zona y no cuenta con salidas de aire para los asientos traseros. Si bien no esperábamos un climatizador multizona al tratarse del SUV más económico de la marca, sí extrañamos las salidas posteriores, considerando que se trata de la versión más equipada Outfit.

Las plazas traseras están diseñadas para tres personas, aunque idealmente es más adecuado para dos adultos y un niño. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El maletero tiene 350 litros de capacidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

También destacamos el cuadro de instrumentos digital multicolor Cockpit Pro de 10,25 pulgadas, así como el espejo retrovisor con antideslumbramiento automático. Como es habitual en el segmento, los asientos tapizados en Leatherette (similar al cuero sintético) cuentan con ajuste manual.

La columna de dirección es regulable en altura y profundidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Finalmente, cerramos con el apartado de seguridad. El Tera ofrece seis airbags, frenos ABS con EBD y, adicionalmente, esta versión incorpora frenado autónomo de emergencia, cámara de retroceso, entre otros sistemas. Lo más importante es que en 2025 obtuvo cinco estrellas de seguridad en Latin NCAP, destacando principalmente en la prueba de protección al ocupante adulto, donde alcanzó un 89,88 %.