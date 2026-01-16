Escucha la noticia
Isuzu pick-up desembarca en el Perú con el conocido motor 3,0 turbodiésel: ¿tiene lo necesario para competir con sus rivales?
La industria automotriz está en constante movimiento; siempre hay nuevos prototipos de vehículos y, por supuesto, nuevos lanzamientos mundiales y locales. Esta vez, la presentación oficial del Isuzu pick-up aperturó la agenda automotriz del Perú. Ruedas & Tuercas estuvo presente y fue testigo de su develación. A continuación, te explicamos los detalles.
