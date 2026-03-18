La transición hacia la movilidad eléctrica está obligando a los fabricantes tradicionales a replantear sus estrategias tecnológicas. En ese contexto, nuevos reportes indican que Mercedes-Benz podría apoyarse en tecnología de la automotriz china Geely para desarrollar la próxima generación de vehículos eléctricos compactos de la marca.

Según información divulgada por medios especializados, el fabricante alemán estaría trabajando en una nueva plataforma destinada a modelos eléctricos de entrada. Este proyecto, conocido internamente con el nombre clave “Phoenix”, utilizaría la arquitectura electrónica desarrollada por Geely, denominada GEEA 4.0, que sirve como base para sistemas digitales, asistentes de conducción y conectividad en los vehículos modernos.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que el desarrollo se realizaría principalmente desde China. El centro de investigación y desarrollo de Mercedes-Benz en ese país pasaría a convertirse en la sede global para el desarrollo de vehículos compactos, mientras que las instalaciones en Alemania se concentrarían en los modelos medianos y de mayor tamaño.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que el desarrollo se realizaría principalmente desde China. El centro de investigación y desarrollo de Mercedes-Benz en ese país pasaría a convertirse en la sede global para el desarrollo de vehículos compactos, mientras que las instalaciones en Alemania se concentrarían en los modelos medianos y de mayor tamaño.

El sistema ADAS de Geely representa uno de los avances más relevantes en materia de seguridad automotriz. (Foto: Geely)

Detrás de esta posible decisión existe una razón clave. Las plataformas tecnológicas desarrolladas por fabricantes chinos han ganado competitividad en términos de costos y velocidad de desarrollo. Para las marcas europeas, colaborar con socios asiáticos permite acelerar la transición hacia vehículos eléctricos más accesibles sin sacrificar capacidades tecnológicas.

La relación entre Mercedes-Benz y Geely no es nueva. Ambas compañías ya mantienen colaboraciones estratégicas en distintos proyectos, incluido el relanzamiento global de la marca Smart, convertida ahora en una empresa conjunta enfocada en vehículos eléctricos.

Sin embargo, los reportes también señalan que la marca alemana ha evitado confirmar oficialmente el alcance de esta cooperación tecnológica. En algunos casos, incluso ha desmentido versiones que señalaban un uso directo de plataformas chinas en futuros modelos, lo que sugiere que las negociaciones aún podrían estar en fase preliminar.

De concretarse, la estrategia marcaría un cambio significativo en la historia de Mercedes-Benz. Sería la primera vez que el desarrollo de una plataforma global para la marca se realiza fuera de Alemania, reflejando el creciente peso de China en la industria automotriz y en la evolución de los vehículos eléctricos.

Más allá de los detalles técnicos, el movimiento confirma una tendencia cada vez más clara. En la nueva carrera por la electrificación, incluso las marcas de lujo europeas están recurriendo a alianzas tecnológicas para mantenerse competitivas en un mercado que evoluciona a gran velocidad.







