Resumen

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La seguridad es uno de los pilares claves a tomar en cuenta para la compra de un vehículo de lujo. (Foto: Mercedes-Benz)
La seguridad es uno de los pilares claves a tomar en cuenta para la compra de un vehículo de lujo. (Foto: Mercedes-Benz)
/ Mercedes-Benz
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La transición hacia la movilidad eléctrica está obligando a los fabricantes tradicionales a replantear sus estrategias tecnológicas. En ese contexto, nuevos reportes indican que Mercedes-Benz podría apoyarse en tecnología de la automotriz china Geely para desarrollar la próxima generación de vehículos eléctricos compactos de la marca.

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