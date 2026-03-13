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Así luce un neumático reventado, con las fibras expuestas. (Foto: Fernanda Kanno)
Así luce un neumático reventado, con las fibras expuestas. (Foto: Fernanda Kanno)
/ Fernanda Kanno
Por Agencia Europa Press

Conducir habitualmente con una presión inferior a la recomendada en los neumáticos puede aumentar el consumo de combustible hasta un 7%, según advierte la red de talleres Euromaster, a partir de datos del fabricante de neumáticos Michelin.

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