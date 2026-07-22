La industria automotriz suele competir por autonomía, potencia o tecnología, pero en China un modelo de Great Wall Motor (GWM) está generando debate por una razón completamente distinta. Se trata del ORA Ballet Cat, un vehículo eléctrico de estética retro que incorpora funciones específicamente pensadas para mujeres, incluyendo un controvertido “modo menstruación”.

A primera vista, el Ballet Cat destaca por su diseño inspirado en el clásico Volkswagen Beetle, aunque reinterpretado con una carrocería más moderna y dimensiones propias de un crossover compacto. Sin embargo, es en el interior donde se encuentran las características que han despertado la discusión.

Entre ellas figura el denominado “Modo Hombre Cálido” (Warm Man Mode), una función que activa la calefacción de los asientos y ajusta la climatización para incrementar la temperatura del habitáculo. Según la marca, el objetivo es brindar mayor confort durante el periodo menstrual. Además, el vehículo incorpora elementos como espejos de maquillaje iluminados, compartimentos para cosméticos y detalles ergonómicos desarrollados considerando características físicas femeninas.

La propuesta también incluye otros programas de conducción poco convencionales, como un modo infantil para facilitar la supervisión de pasajeros en la segunda fila y sistemas automáticos que ajustan diversos parámetros del vehículo según las condiciones climáticas.

El GWM ORA Ballet Cat está inspirado en el VW Escarabajo. (Foto: GWM) / Great

Las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos analistas y usuarios, el Ballet Cat representa un esfuerzo por atender necesidades históricamente ignoradas por una industria que tradicionalmente ha diseñado sus productos pensando en un usuario promedio masculino. Otros consideran que varias de estas funciones corren el riesgo de reforzar estereotipos asociados a las mujeres, especialmente por la forma en que han sido presentadas en la comunicación comercial del modelo.

Más allá de la polémica, el ORA Ballet Cat refleja una tendencia creciente en el mercado chino: el desarrollo de vehículos altamente segmentados para públicos específicos. En un contexto donde la competencia entre fabricantes de autos eléctricos es cada vez más intensa, las marcas buscan diferenciarse mediante propuestas que van más allá de las prestaciones tradicionales.

Inclusive ofrece funciones y compartimientos para maquillaje. (Foto: GWM) / Great

El caso del Ballet Cat demuestra que la innovación en la industria automotriz ya no solo pasa por las baterías o la conducción autónoma. También puede surgir en la forma en que las marcas interpretan las necesidades de sus clientes, aunque el resultado genere tantas preguntas como respuestas.