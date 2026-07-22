GWM desarrolló un vehículo con funciones para mujeres. (Foto: GWM)
GWM desarrolló un vehículo con funciones para mujeres. (Foto: GWM)
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Por Redacción EC

La industria automotriz suele competir por autonomía, potencia o tecnología, pero en China un modelo de Great Wall Motor (GWM) está generando debate por una razón completamente distinta. Se trata del ORA Ballet Cat, un vehículo eléctrico de estética retro que incorpora funciones específicamente pensadas para mujeres, incluyendo un controvertido “modo menstruación”.

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