Esta fue la tercera victoria consecutiva del piloto y de Ford Racing en Goodwood con vehículos eléctricos de demostración. (Foto: Ford)
Esta fue la tercera victoria consecutiva del piloto y de Ford Racing en Goodwood con vehículos eléctricos de demostración. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

El Festival de Velocidad de Goodwood 2026, uno de los eventos automovilísticos más reconocidos del mundo, tuvo como ganador del tradicional desafío de subida de montaña al Super Mustang Mach-E, prototipo eléctrico desarrollado por Ford Racing. Al volante estuvo el piloto francés Romain Dumas, quien completó el recorrido en 41,98 segundos, estableciendo el mejor registro de la competencia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.