El Festival de Velocidad de Goodwood 2026, uno de los eventos automovilísticos más reconocidos del mundo, tuvo como ganador del tradicional desafío de subida de montaña al Super Mustang Mach-E, prototipo eléctrico desarrollado por Ford Racing. Al volante estuvo el piloto francés Romain Dumas, quien completó el recorrido en 41,98 segundos, estableciendo el mejor registro de la competencia.

La victoria llega apenas semanas después de que el mismo vehículo se coronara en la subida de montaña de Pikes Peak, en Estados Unidos, consolidando una temporada destacada para el programa de vehículos eléctricos de competición de Ford.

El resultado también representa la tercera victoria consecutiva de Dumas y Ford Racing en Goodwood. En 2024, el piloto ganó con la SuperVan 4.2 al registrar un tiempo de 43,98 segundos, mientras que en 2025 repitió el triunfo con la F-150 Lightning SuperTruck, marcando 43,22 segundos. Este año, el Super Mustang Mach-E redujo aún más el cronómetro para alcanzar la mejor marca del evento.

Celebrado en la propiedad rural de Goodwood, en el sur de Inglaterra, el festival reúne cada año a fabricantes, equipos de competición y aficionados al automovilismo. La prueba de subida de montaña es considerada uno de los principales atractivos del encuentro y, en esta edición, contó con una de las parrillas más variadas de su historia, con cerca de 30 vehículos de distintas categorías y tecnologías.

Pilotado por Romain Dumas, el prototipo eléctrico de Ford Racing ganó el famoso desafío cronometrado de subida de montaña en el Reino Unido. (Foto: Ford) / Ford

El Super Mustang Mach-E fue desarrollado en colaboración con la firma austríaca STARD y cuenta con tres motores eléctricos capaces de generar más de 1.400 caballos de fuerza, distribuidos a las cuatro ruedas. Además, incorpora una batería de 50 kWh y un sistema de frenado regenerativo de alta capacidad diseñado para maximizar el rendimiento en competición.

Más allá de los resultados deportivos, Ford señala que este tipo de programas funcionan como laboratorios tecnológicos para el desarrollo de futuras soluciones de movilidad. Las experiencias obtenidas en competencias de alto rendimiento suelen trasladarse posteriormente a vehículos de producción, especialmente en áreas relacionadas con electrificación, gestión energética y sistemas de control.

El triunfo del Super Mustang Mach-E en Goodwood refleja, además, el creciente protagonismo de los vehículos eléctricos en competencias históricamente dominadas por motores de combustión. La presencia de prototipos electrificados cada vez más rápidos y sofisticados muestra cómo la transición tecnológica también está transformando el automovilismo de alto desempeño.