Imagen creada por inteligencia artificial.
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Por Redacción EC

Estacionar el carro con las llantas giradas durante periodos prolongados puede provocar un desgaste irregular de los neumáticos y afectar algunos componentes de la dirección y la suspensión, debido a que el peso del vehículo no se distribuye uniformemente.

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