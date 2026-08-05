Estacionar el carro con las llantas giradas durante periodos prolongados puede provocar un desgaste irregular de los neumáticos y afectar algunos componentes de la dirección y la suspensión, debido a que el peso del vehículo no se distribuye uniformemente.

El mecánico español Juan José Ebenezer, de Talleres Ebenezer, explicó a Motorpasión que, al girar el volante, la geometría de la dirección modifica ligeramente la inclinación de las ruedas. Según el especialista, mantenerlas en esa posición concentra el peso sobre una zona reducida del neumático.

El especialista señaló que este efecto puede ser más evidente en determinados modelos de marcas como Mercedes-Benz y BMW. Dejar el carro estacionado durante semanas con las llantas giradas podría desgastarlas de manera desigual y perjudicar las rótulas y los amortiguadores.

Asimismo, en los vehículos con dirección asistida hidráulica se recomienda no mantener el volante contra el tope durante las maniobras, ya que la presión generada podría acelerar el deterioro de las juntas y favorecer la aparición de fugas.

La recomendación tiene una excepción: cuando se estaciona en una pendiente pronunciada junto a un sardinel. En esos casos, girar las llantas puede impedir que el carro avance sin control si falla el freno de estacionamiento; cuesta abajo deben apuntar hacia el sardinel y cuesta arriba, en sentido contrario.