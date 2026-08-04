Los expertos consideran que un pulso de apenas 1 gigavatio ya puede provocar interferencias graves.
Los expertos consideran que un pulso de apenas 1 gigavatio ya puede provocar interferencias graves.
/ Agencia Xinhua
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Científicos militares chinos han presentado un sistema de microondas de alta potencia capaz de alcanzar los 100 gigavatios, suficiente, en teoría, para interferir o dañar satélites situados en órbita terrestre baja, como los que integran la red Starlink.

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