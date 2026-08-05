CESAR, el programa educativo de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha publicado un documento sobre los eclipses que incluye una explicación para hacer con una caja de cartón una cámara estenopeica, una de las formas “más seguras” de observar este evento astronómico que se podrá ver en España el próximo 12 de agosto.

La cámara estenopeica es un instrumento hecho habitualmente con una caja, gracias al cual se puede observar el efecto que se produce al “capturar” una imagen que se proyecta en su interior.

La luz, que entra por el pequeño orificio realizado en un lado de la caja, proyecta en el lado opuesto una imagen invertida de lo que hay frente al orificio.

Este invento ayuda a comprender cómo funciona una cámara de fotos, ya que la cámara estenopeica de los artistas fue la base para realizar experimentos en los inicios de la fotografía.

Este es el origen de la cámara moderna, ya que el lugar donde se refleja la imagen invertida es donde se colocaría la película o el negativo, que es un material fotosensible del que se obtiene la foto final.

Esta cámara estenopeica produce una imagen limitando las posibles trayectorias de la luz procedentes de los puntos luminosos del objeto elegido a una sola.

“En nuestro caso, podemos utilizar este principio de la cámara estenopeica para realizar una observación indirecta del Sol, proyectando su imagen en el interior de una caja y permitiendo así una observación segura”, señala el documento educativa.

Para hacer una cámara estenopeica hay que empezar realizando un corte cuadrado pequeño en uno de los lados de la caja para crear la ventana lateral a través de la cual mirarás y, posterior mente, hacer otro cuadrado en el lugar por donde entrará la luz del sol.

Si tu caja no es blanca, recorta un rectángulo de papel blanco un poco más pequeño que el tamaño del lado opuesto al que elegiste para dejar entrar la luz solar y luego pégalo en el interior de la caja. Esta hoja será la pantalla donde podrás observar la imagen del Sol.

El siguiente paso es sellar cualquier grieta u abertura por la que pueda entrar la luz solar para que la caja quede completamente a oscuras.

Por último, hay que cubrir el cuadrado por donde entrará la luz del sol con un trozo de papel de aluminio y hacerle un agujero con una aguja o un alfiler.

“Si todo ha salido bien, mira a través de la ventana del visor para ver la imagen del Sol proyectada en tu cámara estenopeica”, propone la Agencia Espacial Europea en su guía.