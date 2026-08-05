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Resumen

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Imagen creada con inteligencia artificial.
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Por Agencia Europa Press

CESAR, el programa educativo de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha publicado un documento sobre los eclipses que incluye una explicación para hacer con una caja de cartón una cámara estenopeica, una de las formas “más seguras” de observar este evento astronómico que se podrá ver en España el próximo 12 de agosto.

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