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Resumen

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Anthropic señaló que los modelos implicados en los incidentes fueron Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 y un modelo de prueba de investigación interno. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Anthropic señaló que los modelos implicados en los incidentes fueron Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 y un modelo de prueba de investigación interno. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Por Agencia AP

Anthropic señaló que sus modelos de inteligencia artificial hackearon a otras tres organizaciones durante unas pruebas, apenas unos días después de que OpenAI, creadora de ChatGPT, manifestó su preocupación por el control de la IA tras revelar que sus modelos fuera de control se infiltraron en otra compañía.

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