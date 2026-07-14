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Resumen

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Para las empresas, usar inteligencia artificial tiene también un riesgo al entregar información. (Foto: magnific.com)
Para las empresas, usar inteligencia artificial tiene también un riesgo al entregar información. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, ha advertido a las empresas que utilizan modelos de inteligencia artificial (IA) de la necesidad de crear sus propios entornos de aprendizaje en la nube para que sus datos sigan siendo de ellas y no acaben en manos de las firmas propietarias de esos servicios que, a la postre, pueden aprender de ellos y utilizarlos.

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