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La Unión Europea baraja introducir un "uso progresivamente autónomo" para los jóvenes de entre 13 y 18 años de las plataformas digitales que cuenten con "elementos clave de seguridad", como un sistema de verificación de edad eficaz y un diseño exento de funciones adictivas.
La Unión Europea baraja introducir un "uso progresivamente autónomo" para los jóvenes de entre 13 y 18 años de las plataformas digitales que cuenten con "elementos clave de seguridad", como un sistema de verificación de edad eficaz y un diseño exento de funciones adictivas.
/ cherylt23/Pixabay
Por Agencia AFP

La Unión Europea contempla establecer un acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales con el fin de protegerlos de sus riesgos, tal como recomendaron expertos en un informe publicado este lunes.

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