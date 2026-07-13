La Unión Europea contempla establecer un acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales con el fin de protegerlos de sus riesgos, tal como recomendaron expertos en un informe publicado este lunes.

El bloque lleva meses barajando la posibilidad de instaurar una “mayoría digital” a nivel comunitario, similar a la adoptada por Australia el año pasado.

“La infancia es un período extraordinario y delicado para el desarrollo del cerebro (...) Debemos considerar un acceso progresivo y gradual para las diferentes edades” a las redes sociales y otras plataformas digitales que presentan riesgos para los menores, sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“No se trata de si los niños pueden acceder a las redes sociales, sino de si las redes sociales pueden acceder a nuestros niños y cuándo”, afirmó.

La jefa de la Comisión precisó que presentaría una propuesta legislativa “después del verano”.

Para asesorarse al respecto, Von der Leyen encargó a un panel de expertos integrado por médicos, académicos, representantes de la juventud y padres realizar un informe, cuyas recomendaciones fueron presentadas este lunes.

Entre ellas, destacan:

- Cero pantallas para bebés y niños pequeños

- Prohibir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales y otros servicios digitales, incluidos los asistentes de inteligencia artificial, salvo durante períodos limitados bajo la supervisión de un progenitor o en un entorno educativo

- Un “uso progresivamente autónomo” para los jóvenes de entre 13 y 18 años de las plataformas digitales que cuenten con “elementos clave de seguridad”, como un sistema de verificación de edad eficaz y un diseño exento de funciones adictivas

- Los países de la UE serían libres de establecer prohibiciones de acceso a nivel nacional más allá de los 13 años

- A los 18 años, los europeos alcanzarían su “plena mayoría digital”

Las plataformas “deben demostrar que sus servicios no causan daño. En Europa, quien desarrolla un producto es responsable de su seguridad”, sostuvo Von der Leyen.

“Todo un ecosistema en torno a los niños tiene que cambiar. Pero no tenemos tiempo que perder. Los niños y adolescentes se enfrentan a riesgos graves en este mismo momento”, dijo Jorg Fegert, uno de los copresidentes del panel, de pie junto a la mandataria.

En los últimos meses, la UE ha intensificado la presión sobre las plataformas de redes sociales para que tengan en cuenta el bienestar físico y mental de los usuarios.

Bruselas ordenó el viernes a Facebook e Instagram modificar sus funciones “adictivas”, o de lo contrario se expondrá a una cuantiosa multa, luego de una advertencia similar a TikTok en febrero.

A favor de un diseño seguro

Un número creciente de Estados miembros de la UE -Francia, España, Grecia, Dinamarca, Austria y Suecia- ha ido adoptando o contemplando restricciones de acceso a las redes sociales para los menores.

No obstante, el tema genera polémica en el bloque, con países como Estonia que se oponen a las prohibiciones, mientras que otros no se han pronunciado.

Implantar medidas de este tipo a nivel comunitario evitaría instalarse en un mejunje de normas nacionales, a la vez que sería más fácil de aplicar a las plataformas, cuya regulación es ya en gran medida competencia de Bruselas, en coordinación con los 27.

Von der Leyen dijo que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, va a “examinar con mucha atención” las propuestas nacionales.

El bloque “integrará” ese trabajo, aseguró, y después elaborará su propia propuesta para “armonizar el enfoque y encontrar una solución común”.

Estos anuncios fueron tildados de “victoria” por organizaciones defensoras de los derechos digitales de la juventud.

“Ya no son los niños y los padres quienes deben gestionar los riesgos que plantean las plataformas, sino que son estas las que deben ser seguras y adecuadas para la edad antes de poder ser accesibles a los menores”, celebró Leanda Barrington-Leach, directora de la fundación 5Rights.

Otras entidades, en cambio, se han mostrado más críticas, al considerar que estas propuestas podrían obstaculizar gravemente los derechos de todos los internautas.

“Todo el mundo sería sospechoso de ser menor y, salvo que pueda demostrar lo contrario, se vería gravemente limitado en el ejercicio de sus libertades fundamentales”, advirtió Simeon De Brouwer, de la oenegé European Digital Rights, quien teme una “era de la verificación masiva de la edad”.

La Unión Europea ya cuenta con un arsenal reforzado para controlar a los gigantes tecnológicos y proteger a los usuarios digitales, pero Bruselas informó que prepara más normas.

El jefe de protección del consumidor de la UE, el comisario Michael McGrath, prometió que una nueva ley, prevista para finales de este año, ofrecerá a los niños una protección más sólida frente a los diseños adictivos.