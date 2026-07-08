Ataques durante el 2026 implican métodos de ingeniería social, phishing, scripts maliciosos y downloaders. (Foto: magnific.com)
Ataques durante el 2026 implican métodos de ingeniería social, phishing, scripts maliciosos y downloaders. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

Perú se está convirtiendo en un blanco para los ciberdelincuentes. En lo que va del 2026 se ha registrado más de 350 mil detecciones de amenazas correspondientes a 1.337 familias distintas de malware, con picos superiores a las 83 mil detecciones mensuales durante marzo y abril.

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