Perú se está convirtiendo en un blanco para los ciberdelincuentes. En lo que va del 2026 se ha registrado más de 350 mil detecciones de amenazas correspondientes a 1.337 familias distintas de malware, con picos superiores a las 83 mil detecciones mensuales durante marzo y abril.

Así lo informa ESET, compañía de seguridad, siendo que el 45% responde a campañas de ingeniería social, phishing, scripts maliciosos y downloaders. En ese sentido, el engaño a los usuarios sigue siendo uno de los objetivos de los ciberdelincuentes.

Las cifras se han conseguido hasta mayo. Lo que se ha identificado es que hoy los ataques responden a una combinación de técnicas de manipulación psicológica con herramientas diseñadas para robar credenciales y obtener acceso a sistemas corporativos.

¿Qué utilizan? Códigos QR fraudulentos, archivos PDF, documentos de Office y páginas falsas que imitan servicios conocidos.

Por otro lado, también se advierte la falta de actualización de sistemas en muchas organizaciones, pues, casi el 10% de las detecciones en Perú explotan vulnerabilidades conocidas desde 2017. Una tendencia que también viene en aumento son las Amenazas Persistentes Avanzadas (APT).

En contraste con el 2025, ESET identificó un incremento de al menos 50% en la actividad de grupos patrocinados por Estados que operan en Latinoamérica.

“Estos grupos han encontrado en la región una oportunidad para obtener información sensible o accesos privilegiados, lo que demuestra que Latinoamérica tiene un valor estratégico cada vez mayor dentro del panorama global de amenazas“, señaló Camilo Gutiérrez, Field CISO de ESET Latinoamérica.

En estas campañas se identificaron operaciones ligadas a grupos provenientes de China o Corea del Norte, por lo general relacionadas al ciberespionaje. Señala ESET que Latinoamérica se ha convertido en un objetivo estratégico para actores que buscan desde información de inteligencia.

“Hoy ya no basta con protegerse del fraude tradicional; es indispensable fortalecer la gestión de vulnerabilidades, proteger las credenciales de acceso y desarrollar capacidades para detectar y responder oportunamente a ataques cada vez más sofisticados”, indicó Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú.

Una situación complicada para los peruanos.