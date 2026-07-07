00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen del logo de Lumo.
Imagen del logo de Lumo.
/ PROTON
Por Agencia Europa Press

Lumo 2.0, la nueva actualización del asistente de inteligencia artificia (IA) de Proton que introduce nuevas capaciadades, ahora utiliza el modelo de lenguaje abierto Qwen, de la tecnológica china Alibaba.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.