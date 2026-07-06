00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuatro estudios previamente pertenecientes a Xbox se independizarán, serán vendidos y, en el caso de Arkane Lyon, podrían cerrar. (Foto de Beata Zawrzel/NurPhoto)
Cuatro estudios previamente pertenecientes a Xbox se independizarán, serán vendidos y, en el caso de Arkane Lyon, podrían cerrar. (Foto de Beata Zawrzel/NurPhoto)
/ BEATA ZAWRZEL
Por Agencia AFP

Microsoft anunció el lunes que eliminará unos 4.800 puestos de trabajo, cerca del 2% de su plantilla global, en una reestructuración concentrada en sus divisiones de videojuegos de Xbox.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.