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Resumen

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SpaceX, compañía de Elon Musk, habría mostrado el prototipo en una reunión de inversores. (Foto: AFP)
SpaceX, compañía de Elon Musk, habría mostrado el prototipo en una reunión de inversores. (Foto: AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia Europa Press

El fundador y CEO de Space X, Elon Musk, ha desmentido que la compañía esté trabajando en el prototipo de un nuevo dispositivo de Inteligencia Artificial (IA), que se habría mostrado en una reunión con sus inversores recientemente.

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