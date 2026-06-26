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Resumen

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Los peatones pasan frente a la tienda insignia de Apple en Shanghái, China, el 26 de junio de 2026. (Foto de Costfoto/NurPhoto) (Foto de CFOTO / NurPhoto vía AFP)
Los peatones pasan frente a la tienda insignia de Apple en Shanghái, China, el 26 de junio de 2026. (Foto de Costfoto/NurPhoto) (Foto de CFOTO / NurPhoto vía AFP)
/ CFOTO
Por Agencia AFP

Apple subió el jueves los precios de varios de sus productos, como las computadoras Mac y las tabletas iPad, debido a que los costos de los chips de memoria se han disparado por la alta demanda de estos componentes para los centros de datos de la inteligencia artificial.

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