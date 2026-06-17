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Tim Cook, CEO de Apple, pronuncia un discurso en el escenario durante la conferencia WWDC26 de Apple en Apple Park en Cupertino, California, Estados Unidos, el 8 de junio de 2026. (EFE/EPA/LIPO CHING)
Tim Cook, CEO de Apple, pronuncia un discurso en el escenario durante la conferencia WWDC26 de Apple en Apple Park en Cupertino, California, Estados Unidos, el 8 de junio de 2026. (EFE/EPA/LIPO CHING)
/ LIPO CHING
Por Agencia AFP

El auge de la inteligencia artificial (IA), que disparó el costo de los chips de memoria, obligará a Apple a subir el precio de sus productos, advirtió su director general, Tim Cook, en una entrevista con el Wall Street Journal publicada el miércoles.

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