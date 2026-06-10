Apple presentó esta semana Siri AI, la renovación más importante de su asistente virtual desde su lanzamiento en 2011. La nueva versión, impulsada por Apple Intelligence, busca competir con herramientas como ChatGPT y Gemini mediante una interacción más natural, comprensión contextual y la capacidad de ejecutar tareas complejas dentro del ecosistema de la compañía.

La principal novedad es que Siri deja de funcionar como un asistente basado únicamente en comandos específicos para convertirse en una herramienta capaz de comprender el lenguaje cotidiano. Los usuarios podrán formular peticiones de manera más conversacional, cambiar de tema durante una interacción o corregirse sin necesidad de reiniciar la solicitud.

Según Apple, el asistente también podrá entender el contexto personal del usuario. Esto le permitirá localizar información almacenada en el dispositivo, como correos electrónicos, mensajes, archivos o fotografías, para responder preguntas más precisas. Por ejemplo, será capaz de identificar cuándo llegará un familiar a partir de un correo con los detalles de un vuelo o encontrar una receta que fue compartida semanas atrás en una conversación.

Otra de las funciones destacadas es la denominada “conciencia de pantalla”. Gracias a ella, Siri podrá interpretar el contenido que aparece en el dispositivo y actuar en consecuencia. Si un usuario recibe una dirección por mensaje, podrá pedirle al asistente que la añada directamente a la ficha de un contacto sin necesidad de copiarla manualmente.

Este nuevo cambio se enmarca en el proyecto de renovación del asistente de Siri, que lleva meses retrasándose, y que se espera que llegue junto a la actualización del sistema operativo iOS 27. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP) / PHILIPPE LOPEZ

La actualización también amplía la capacidad de Siri para interactuar entre aplicaciones. Apple asegura que el asistente podrá realizar acciones encadenadas, como editar una fotografía, adjuntarla a un correo electrónico y enviarla a un destinatario mediante una única instrucción de voz.

Además, Siri incorporará herramientas de inteligencia artificial generativa para ayudar en tareas de escritura, resumir textos, reescribir contenidos o generar respuestas rápidas. Estas capacidades estarán integradas en aplicaciones del sistema como Mail, Notas y Mensajes.

Parte de las consultas más complejas podrán derivarse a ChatGPT cuando el usuario lo autorice. Apple indicó que esta integración permitirá acceder a conocimientos más amplios o generar contenidos avanzados sin necesidad de abrir aplicaciones externas, aunque la compañía sostiene que el usuario mantendrá el control sobre cuándo se comparte información.

El rediseño también incluye una nueva identidad visual. Siri ya no aparecerá como un icono fijo en la parte inferior de la pantalla, sino como un efecto luminoso que rodeará los bordes del dispositivo cuando esté activa, tanto en iPhone como en iPad y Mac.

La compañía comenzará a desplegar Siri AI junto con iOS 27 en los próximos meses. Sin embargo, las nuevas funciones estarán limitadas a los dispositivos equipados con el chip A17 Pro o versiones posteriores, por lo que solo podrán utilizarse en los modelos más recientes de iPhone.