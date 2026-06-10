Resumen

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Gracias a la tecnología de Apple Intelligence, la nueva versión de Siri es mucho más capaz y conversacional, y está profundamente integrada en todos los productos..
Gracias a la tecnología de Apple Intelligence, la nueva versión de Siri es mucho más capaz y conversacional, y está profundamente integrada en todos los productos..
/ Apple
Por Redacción EC

Apple presentó esta semana Siri AI, la renovación más importante de su asistente virtual desde su lanzamiento en 2011. La nueva versión, impulsada por Apple Intelligence, busca competir con herramientas como ChatGPT y Gemini mediante una interacción más natural, comprensión contextual y la capacidad de ejecutar tareas complejas dentro del ecosistema de la compañía.

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