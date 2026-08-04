Apple eliminó la app de su tienda de aplicaciones tras detectar contenido que incumplía sus normas contra el material de abuso sexual infantil.
Apple eliminó la app de su tienda de aplicaciones tras detectar contenido que incumplía sus normas contra el material de abuso sexual infantil.
Por Redacción EC

Telegram volvió este martes a estar disponible en la App Store de Apple, después de que la compañía tecnológica retirara temporalmente la aplicación de su tienda digital a escala mundial.

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