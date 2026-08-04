Telegram volvió este martes a estar disponible en la App Store de Apple, después de que la compañía tecnológica retirara temporalmente la aplicación de su tienda digital a escala mundial.

Apple explicó que tomó la medida tras detectar contenido que incumplía sus normas contra el material de abuso sexual infantil. La aplicación fue restablecida luego de que Telegram eliminara el contenido y bloqueara al usuario responsable.

Telegram aseguró que el caso estaba relacionado con un solo usuario, quien fue expulsado inmediatamente después de que Apple informara sobre la publicación infractora.

La plataforma añadió que mantiene una política de tolerancia cero frente a este tipo de material y afirmó que durante 2026 ha eliminado más de 337.900 grupos y canales relacionados con contenido de abuso sexual infantil.

Telegram cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos y ya había sido retirada de la App Store en 2018 por un caso similar, situación que llevó a la compañía a reforzar sus mecanismos de moderación.