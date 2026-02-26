Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 10 años, y de manera periódica sorprende a sus usuarios gracias al lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad vamos a referirnos a aquella herramienta que todavía no figura integrada a sistema de dicha plataforma, pero muy pronto podrá facilitarte la realización de acción muy particular, tal y como te lo ofrece Telegram, y sin necesidad de instalar plataformas de manera externa.

UNA DE LAS MEJORES FUNCIONES DE TELEGRAM MUY PRONTO ESTARÁ HABILITADA PARA WHATSAPP

Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy ya puedes emplear, y muy pronto para sistematizar textos dirigidos a contactos.

Al respecto, te revelamos ahora que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, es decir, “escribir un mensaje y elegir una fecha y hora específicas para su envío automático”, tal y como próximamente figurará disponible en propio aplicativo.

“WhatsApp está desarrollando una función que permitirá a los usuarios programar sus mensajes, prevista para una próxima actualización”, revela WABetaInfo oficialmente, y aunque aún esta función se encuentra en desarrollo, resulta importante dar a conocer que “futura actualización” permitirá emplearlo sin necesidad de instalar aplicativos externos.

Con respecto a esto último, te contamos que el procedimiento implica la descarga realizada desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que puede permitirte definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.

ESTAS SON LAS 10 NUEVAS FUNCIONES QUE YA PUEDES EMPLEAR MEDIANTE WHATSAPP

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas con el 2026 iniciado.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta son más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que ya te permiten generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

1- LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

2- CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

3- FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

4- BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

5- INDICADOR “EN LÍNEA” EN CHATS GRUPALES

- “Para ayudarte a saber si hay personas disponibles para chatear, ahora puedes ver cuántos miembros están en línea en tiempo real, justo debajo del nombre del grupo”.

6- DESTACA NOTIFICACIONES EN GRUPOS

- “¿Necesitas una manera fácil de priorizar las notificaciones de tus chats grupales?.

- Usa el nuevo ajuste “Notificaciones” y selecciona la opción “Destacados” para recibir notificaciones solo de @menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados, o bien selecciona la opción “Todos” para recibir todas las notificaciones”.

7- ACTUALIZACIONES DE EVENTOS

- “Además de crear eventos en grupos, ahora puedes crear un evento en una conversación individual.

- También añadimos la posibilidad de confirmar la asistencia como “tal vez”, asistir con un invitado, añadir fecha y hora de finalización para los eventos más largos y fijar el evento en un chat".

8- REACCIONES QUE PUEDES TOCAR

- “A veces solo quieres sumarte a lo que otra persona dijo.

- Ahora puedes ver rápidamente las reacciones de los demás y tocar la que quieres enviar".

9- ESCANEO DE DOCUMENTOS EN IPHONE

- “Escanea y envía documentos directamente desde WhatsApp en iPhone.

- Simplemente selecciona “Escanear documento” desde la bandeja de archivos adjuntos y sigue los pasos para escanear, recortar y guardar el documento".

10- APLICACIÓN PREDETERMINADA PARA IPHONE

- “Con la actualización más reciente de iOS, ahora también puedes establecer WhatsApp como tu aplicación de mensajería y llamadas predeterminada en tu iPhone.

- Para hacer el cambio, simplemente ve a Configuración > Aplicaciones predeterminadas y selecciona WhatsApp".

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.

Tras detallarte cada una de estas 10 nuevas funciones que figuran operativas en WhatsApp, resulta importante destacar además que las actualizaciones suelen requerirse de manera continua, y por ello cada usuario debe estar atento a la posibilidad de refrescar aplicativo a fin de terminar compartiendo mejores instantes junto a amigos o familiares pese a la distancia.

LA OTRA NUEVA FUNCIÓN QUE ACTIVA WHATSAPP Y DESDE FEBRERO 2026

De manera periódica WhatsApp suele anunciar el lanzamiento de nuevas funciones, y desde mediados de febrero 2026, haciendo efectiva la operatividad del “Historial de Mensajes de Grupo”.

“Una de nuestras funciones más solicitadas, es otro ejemplo de cómo WhatsApp lidera la mensajería grupal, sin importar tu dispositivo”, remarca el aplicativo de Meta mediante comunicado, y haciendo hincapié en que ahora “los administradores y miembros del grupo pueden enviar mensajes recientes a los nuevos miembros para que puedan ponerse al día rápidamente”.

La información brindada de manera oficial, hoy precisa que “al agregar a alguien nuevo a un chat grupal, verás una opción para enviarle mensajes recientes (de 25 a un máximo de 100)”, garantizando ello “que los nuevos miembros solo tengan que leer el contexto más relevante y reciente”, y puedan así mantenerse conversaciones fluidas entre varios contactos.

Sin la necesidad de realizar capturas de pantalla ni reenvíos innecesarios, el “Historial de Mensajes de Grupo” implementado por WhatsApp, te brinda desde febrero 2026, la chance de permitir que todos los integrantes reciban una notificación, y “con marcas de tiempo claras e información del remitente”.