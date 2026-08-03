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Resumen

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Junto a su visión de ajuste de precio, OpenAI también ha también ha subrayado los resultados de sus recientes trabajos de ingeniería, que han aumentado “la productividad de cada unidad de procesamiento”.
Junto a su visión de ajuste de precio, OpenAI también ha también ha subrayado los resultados de sus recientes trabajos de ingeniería, que han aumentado “la productividad de cada unidad de procesamiento”.
/ Getty
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha compartido que ya ha superado los mil millones de usuarios activos que utilizan sus modelos de inteligencia artificial (IA), como parte de su compromiso de garantizar el acceso a una inteligencia “más útil y accesible” para todos.

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