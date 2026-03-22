Resumen

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Peruanos recurren cada vez más a compras online, pero se arriesgan a las estafas. (Foto: freepik.es)
Peruanos recurren cada vez más a compras online, pero se arriesgan a las estafas. (Foto: freepik.es)
Por Redacción EC

Las estafas en internet se han convertido en una de las principales amenazas de la economía digital. Phishing, suplantación de identidad, mensajes falsos o páginas fraudulentas son algunas de las tácticas que utilizan los ciberdelincuentes para obtener dinero o datos personales de las víctimas. Frente a este escenario, expertos en ciberseguridad recomiendan actuar con rapidez y denunciar cualquier fraude para evitar mayores daños y facilitar la investigación.

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