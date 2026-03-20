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El ornitorrinco es uno de los animales nativos de Australia y Tasmania. (Foto de RICK STEVENS / TARONGA ZOO / AFP)
El ornitorrinco es uno de los animales nativos de Australia y Tasmania. (Foto de RICK STEVENS / TARONGA ZOO / AFP)
/ RICK STEVENS
Por Agencia AFP

Tiene pico de pato, cola de castor, patas de nutria... y ahora unos depósitos de melanina normalmente exclusivos de las aves: el ornitorrinco no deja de sorprender a los científicos.

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