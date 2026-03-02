Por Diego Barrio de Mendoza

La firma de tecnología Honor presentó en el marco del Mobile World Congress de Barcelona el primer celular con cámara de brazo robótico, un aparato disruptivo que también hace las veces de agente IA para la resolución de diversidad de funciones como edición y resúmenes. Según confirmaron desde la marca china a El Comercio, este celular se lanzará oficialmente en la segunda mitad del 2026.

