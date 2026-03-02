El Robot Phone, como fue bautizado, se ve como un teléfono normal, pero con una extensión que sobresale del cuerpo para ejercer el papel de cámara. Cuenta con 200 megapíxeles y tiene capacidad de grabar en 4k e interactuar. Se guarda automáticamente en la posición habitual de las cámaras modernas.

El Robot Phone de Honor. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

“Es la mezcla perfecta entre tres de las áreas de experiencia donde Honor tiene un camino ya recorrido: smartphones, donde llevamos muchos años; la robótica, ahora con la integración con robots humanoides, y la inteligencia artificial, pero con nuestra visión de inteligencia humana aumentada”, aseguró David Moheno, director de relaciones públicas de Honor Latinoamérica, a El Comercio.

Robot Phone soporta videollamadas con IA en todos los ángulos que siguen al usuario mediante control de movimiento de nivel robótico. También responde con un lenguaje corporal emocional, incluyendo asentimientos expresivos; es decir, te puede decir que sí o que no. Brinda una interacción lúdica y realista.

“Puede monitorear el ambiente, rastrear y sentir lo que sucede a su alrededor. Hace piruetas, da consejos y puede grabar con calidad cinematográfica. Gracias al partnership de Arri, integra herramientas de edición de video prácticamente automatizadas”, añadió Moheno.

Al reducir significativamente el tamaño del motor, más pequeño incluso que una moneda, Honor instaló un sistema de gimbal ultracompacto 4DoF en el teléfono, creando la base de hardware para el control de movimiento incorporado de grado robótico.

Según explica la firma china. esta arquitectura mecánica soporta un sistema de estabilización de gimbal de tres ejes, proporcionando un movimiento suave y preciso incluso en entornos dinámicos.

El modo Super Steady Video mejora la estabilidad en situaciones de alto movimiento, mientras que el seguimiento de objetos por AI permite al Robot Phone seguir inteligentemente a los sujetos en tiempo real. AI SpinShot amplía aún más el control creativo, soportando movimientos rotacionales inteligentes de 90° y 180° para transiciones fluidas y cinematográficas.

En la práctica vimos cómo el teléfono es capaz de reconocerte y activar el brazo robótico de manera inmediata para comenzar a interactuar. A su vez, esta cámara externa hizo movimientos como si estuviera bailando al ritmo de la música que sonaba en el celular, tal como lo evidenciamos con el tema “Believer” de Imagine Dragons.

Una vez que veamos el producto final y sea expuesto oficialmente, probablemente en el IFA 2026, se podrá analizar si este brazo robótico resulta práctico para el cliente habitual de smartphones, que cada vez requiere mayor productividad, o si resulta una extensión innecesaria. La integración con la IA y su nivel de interacción le brindan buen augurio.