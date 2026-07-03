Honor sigue desafiando la frontera entre la gama alta y la gama media en el ecosistema de teléfonos inteligentes. Esta vez lo hace con su equipo Honor 600, que viene a completar su nueva serie. Lo hemos probado por algunas semanas y se nota que es una apuesta por combinar diseño, cámara potente, batería amplia y modos que mejoran la imagen con la inteligencia artificial.

También reúne otras funciones que se vienen haciendo populares en el sector, como la generación de videos cortos, y que esta vez da un paso más hacia adelante.

Pero antes revisemos algunos detalles de sus especificaciones para saber con qué nos encontramos.

Especificaciones Dimensiones y peso 156mm x 74,7mm x 7,8mm

190g Pantalla 6.57 pulgadas

AMOLED

2728*1264 Procesador Snapdragon 7 Gen 4 Sistema operativo MagicOS 10 RAM 24 (8+16)GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB Cámara trasera 200 MP

12 MP Cámara frontal 50MP Batería 7.000 mAh

El Honor 600 llega en tres colores: negro, naranja y dorado platino. Este último es el que hemos probado, y resulta bastante agradable a la vista y suave al tacto, y los bordes están recubiertos por un marco metálico mate que le da una sensación de dureza al equipo.

Las esquinas son curvas, lo suficiente como para poder trabajar en edición de videos o fotos sin que parezca que nos falta espacio en la pantalla. Algunas veces las esquinas son tan curvas que no permiten aprovechar toda la dimensión. Este no es el caso. Pero la pantalla mejora aun más ya que el bisel es de solo 0.98mm.

Y si algo llama la atención en el Honor 600 es su apartado de cámaras. Hemos visto modelos en el que las cámaras están en marco cuadrado, circular, ovalado, incluso cada cámara sobresale de manera individual, pero Honor nos trae un marco que ocupa toda la parte superior del equipo. Es un diseño agradable, pero no es nuevo. Se ha visto en el iPhone 17 Pro Max y en el Xiaomi 17 Pro Max. Parece ser ya una tendencia. ¿Lo veremos en otras marcas?

/ Daniel Bedoya Ramos

Tiene doble altavoz en la parte superior e inferior para un sonido envolvente. / Daniel Bedoya Ramos

El borde metálico resalta en el diseño del Honor 600, y le da una sensación de dureza. / Daniel Bedoya Ramos

El Honor 600 cuenta con un botón de IA, que en realidad tiene más de una función. Se encuentra en el mismo lado de los botones de encendido y de volumen. Por un lado, sirve como atajo para acceder a las funciones de inteligencia artificial, puede hacer una captura de pantalla y seleccionar aquello que se quiera consultar con la IA, incluso para genera videos.

Pero este botón tiene una función más concreta también: sirve como disparador cuando se usa la cámara, ya sea de manera horizontal o vertical. Incluso cuando se ha activado el modo bajo el agua.

Este es el botón de IA del Honor 600. / Daniel Bedoya Ramos

Hasta el momento, si bien el diseño no resulta tan innovador, es bastante agradable y efectivo por la combinación de suavidad al tacto y dureza en los bordes. Además, es muy funcional.

Generando videos con IA

Si algo destaca el Honor 600 es por el énfasis que se le ha puesto a las funciones de inteligencia artificial. No solo tiene acceso directo a funciones de Gemini, la herramienta de Google, sino que también permite usar herramientas que forman parte del teléfono.

Es decir, no se trata solo de mejorar una fotografía, recortar un video, borrar personas o generar un collage de fotografías. Honor explora más en la generación de videos a partir de fotografías que se encuentran en el mismo equipo.

Honor 600 ha mejorado la generación de videos, permitiendo más opciones, incluso se puede hacer algunas preciones. / Daniel Bedoya Ramos

Para ingresar a esta opción debes marcar la Galería de imágenes que tienes en el teléfono. Es muy difrente a la herramienta de Google. Una vez en esta opción se debe ingresar a la opción Crear y allí se puede marcar la opción Imagen a Video.

Lo que hace esta función es generar un video corto de unos 5 segundos, a partir de una fotografía, para que puedes compartir en tus redes sociales, con tus amigos o familiares. Puede ser exportado como video MP4 o como GIF.

Aunque ya se había visto esta función en modelos anteriores, ahora Honor agrega más posibilidades de videos, incluso se puede agregar instrucciones para el tipo de video que se requiere, y ya no solo se trata de una solo foto: el Honor 600 permite combinar dos imágenes.

La generación de videos puede animar las fotografías de tus mascotas. / Daniel Bedoya Ramos

Algunas plantillas se llaman Guardaropa mágico, Evolución personal, Enfoque inmersivo, Vista de drone, Mascotas en acción Feliz cumpleaños, Dúo estelar, entre otros. Cada uno con la posibilidad de precisar las instrucciones para generar videos. Eso sí, el número de intentos gratuitos es limitado.

Esto es posible en buena parte al procesador Snapdragon 7 Gen 4, que amplía las posibilidades de la inteligencia artificial y otros trabajos como la edición de fotografías o videos en aplicaciones especializadas. Hace que el procesamiento sea más rápido. Además, viene con el sistema MagicOS 10.

Desempeño del teléfono

El trabajo de la IA no sería tan preciso si no se tuviera buenas fotografías. El trabajo de Honor 600 es una combinación de varias alternativas.

Por un lado, en la parte posterior agrupa una cámara principal de 200 MP, con una apertura de f/1.9, lo que permite fotografías bien iluminadas en condiciones de poca luz. El problema está en que la cámara Ultra Gran Angular baja hasta los 12MP.

También se incluye un sensor de temperatura color. ¿Para qué sirve esto? En fotografía la temperatura color permite medir el tono dominante de la luz. Esto ayuda a tener imágenes más cercanas a la realidad, o si se quiere modificar para alguna forma creativa.

Las cámaras del Honor 600 permite un zoom de 30X (izq) que mejora la imagen con el uso de la IA (der.) / Daniel Bedoya Ramos

En cuanto al zoom, Honor 600 llega con cuatro medidas básicas: 0.6x, 1x, 2x y 4x. Después de eso está la posibilidad de hacer un zoom digital de hasta 30X, una medida corta frente a otros teléfonos del mismo Honor, pero que resulta suficiente. Además, apoyado con el procesamiento de IA, la imagen mejora bastante sin perder naturalidad.

La cámara frontal se comporta bastante bien. Cuenta con una resolución de 50MP y que traabaja muy bien de noche.

Tampoco se puede dejar de mencionar la posibilidad de tener videos de hasta 4K y otras acciones como la función acuática, es decir, de tomar fotos y grabar videos bajo el agua. También puedes tomar retratos con el modo del estudio Harcourt, que da elegancia a tus fotografías.

En conclusión, es un equipo bastante consistente y práctico, que en ciertos aspectos rompe la frontera entre el gama alta y el gama media, y que aprovecha la inteligencia artificial, no solo para funciones de asistente, sino también para la producción de imágenes y videos.

A continuación algunas pruebas con el Honor 600.

La cámara de Honor 600 diferencia muy bien las zonas de sombra y de luz en una fotografía. / Daniel Bedoya Ramos

Este es el resultado de las fotografías macro. / Daniel Bedoya Ramos

Honor permite generar videos con inteligencia artificial en los que cambias de estilos de vestimenta. / Daniel Bedoya Ramos

El Honor 600 tiene fundamentalmente cuatro medidas. Aquí se aprecia la misma escena en las medidas 0.6X, 1X y 2X. / Daniel Bedoya Ramos

Puede llegar a diferentes medidas. Alcanza la medida de 4x y el recorte digital alcanza los 30X. / Daniel Bedoya Ramos