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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Honor sigue desafiando la frontera entre la gama alta y la gama media en el ecosistema de teléfonos inteligentes. Esta vez lo hace con su equipo Honor 600, que viene a completar su nueva serie. Lo hemos probado por algunas semanas y se nota que es una apuesta por combinar diseño, cámara potente, batería amplia y modos que mejoran la imagen con la inteligencia artificial.

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