Anthropic permitirá a partir del miércoles el acceso en todo el mundo de sus últimos y “más potentes” modelos de inteligencia artificial, después de que el gobierno de Estados Unidos levantara las restricciones sobre su comercialización, informó la empresa este martes.

El 12 de junio, Washington había obligado de manera abrupta a Anthropic a bloquear el acceso a estos dos modelos de vanguardia, Mythos 5 y Fable 5,por motivos de seguridad nacional.

“Hemos recibido notificación de que el Departamento de Comercio ha levantado los controles sobre la exportación sobre Claude Fable 5 y Mythos 5”, afirmó la compañía en una publicación en X. “Empezaremos a restablecer el acceso mañana”, agregó.

El gobierno levantó parcialmente el viernes pasado las restricciones sobre Mythos 5, y permitió su acceso a un puñado de “ciberdefensores y operadores de infraestructura” estadounidenses.

Los socios extranjeros, en particular las agencias estatales de ciberseguridad de Europa y Asia, seguían sin tener acceso.

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5.



We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon.



We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

Anthropic, que desde hace meses mantiene relaciones turbulentas con la administración Trump, no aclaró si la medida del gobierno permitirá a estos entes extranjeros el acceso a sus modelos de IA.

El gobierno obligó abruptamente a Anthropic a bloquear el acceso a sus dos modelos de inteligencia artificial de última generación el 12 de junio, tras descubrir vulnerabilidades de seguridad para prevenir el uso indebido de la herramienta.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo en una carta a la empresa, fechada el 26 de junio, que “Anthropic ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos para abordar los riesgos asociados” con Claude Mythos 5 y Claude Fable 5, según informó Politico. Y agregó que el gobierno había “levantado” sus restricciones previas.

La administración de Donald Trump, que durante mucho tiempo se mostró hostil a cualquier regulación de la IA, ha dado un volantazo a esta política ante las poderosas capacidades de los modelos de vanguardia.

El martes, el director de la CIA, John Ratcliffe, calificó los modelos de IA más avanzados con “armas nucleares digitales”.